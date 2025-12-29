Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」新设ArtCan崭新艺术大奖

Art Can
更新时间：18:20 2025-12-29 HKT
发布时间：18:20 2025-12-29 HKT

星岛新闻集团跨媒体平台「ArtCan」再度举办「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼」，以推动香港艺术文化发展，并展示香港丰富的创意和文化底蕴。颁奖礼将于2026年1月16日（星期五）假香港演艺学院赛马会演艺剧院举行。文化体育及旅游局局长罗淑佩女士将会担任主礼嘉宾，而香港故宫文化博物馆馆长吴志华博士将会发表专题演讲。
今年除了继续设有「ArtCan艺术文化大奖」（10名）表彰过去一年在香港艺术文化领域中表现卓越的创作者、策展人、表演者、艺术展览、活动及项目外，大会更增设「ArtCan崭新艺术大奖」（5名），分别是崭新IP大奖、崭新Digital Art大奖、崭新艺术文化跨界创作大奖、崭新艺术文化进步大奖，以及崭新艺术文化推广大奖。
今年大会继续邀得社会名人、艺术界翘楚、资深艺术文化工作者等组成的评审团为参赛作品进行评选，其中更获得香港艺术行政人员协会参与评审，以提升奖项的权威性，同时亦以表彰香港艺文界的卓越成就，推动创新与多元发展。

专业评审团
主席
西九文化区管理局董事局主席陈智思先生
成员
香港电影发展局主席王英伟博士
香港演艺学院校长陈颂瑛教授
香港艺术中心监督团主席刘文邦先生
资深艺术行政人员何嘉坤博士
香港八和会馆副会长罗家英先生 
友邦香港及澳门首席客户及市场策划官黄霭敏女士
香港艺术行政人员协会主席钱敏华博士
香港艺术行政人员协会副主席莫健伟博士 
香港艺术行政人员协会文化交流小组主席何黎敏怡女士 
「三联文化基金」创办人暨主席及「香港文化想像」总干事李安女士
著名时装设计师邓达智先生
「中国古文字艺术学会」及「香港中国美术会」艺术顾问郑文雅女士
焦媛实验剧团艺术总监焦媛女士
星岛新闻集团《头条日报》总编辑兼《ArtCan》策展人刘国业先生    
星岛新闻集团副刊总监兼《ArtCan》总监陈纪良女士

Info
ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼
日期：2026年1月16日（星期五）
时间：下午2时至5时 
地点：香港演艺学院赛马会演艺剧院（香港湾仔告士打道一号）

