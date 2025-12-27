李居明-马年风水展明日开幕 狗肖三合行大运｜李居明大师会客室

一年一度的风水展暨斑彩展明日（12月28日）早上十时于铜锣湾金朝阳中心8楼开幕，我的《马年运程》正式出版，欢迎我的铁粉及金粉会会员光临见证。早上十时开始的风水展有铁粉专场，下午三时则是《潮爆开运王》金粉会签名加持专场，两场均欢迎各位莅临。今年除了与江美仪及林记在商台的《潮爆开运王》节目，我亦会在1月3日及10日，一连两周的下午三时在家燕姐新城电台的《开心大派对》中出现大谈马年大运，关心明年运程的读者们可不要错过了！

「地解星」困难迎刃而解

在明年的生肖行运榜上，凑巧的是，三个顺序的生肖鸡、狗、猪成为三甲之选，狗肖排在第三位。2026年是「赤马红羊」的第一年，是个很多「火」的年份。狗即戌，是火库，与寅午戌是「三合」，通常是指人缘较好的意思。同时，他们还有三颗很不错的吉星拱照，包括「金匮」、「将星」和「地解」，至于凶星则有「白虎」。

其实有凶星白虎也不必太过担心，只因狗人有吉星「地解」。「地解」吉星妙在一个「解」字，那是指所有困难都能够迎刃而解，甚么都得以解决，所以，属狗的朋友们基本上不必担心凶星影响。

而另一吉星「将星」是大将的意思，如果是为人下属，意思就是能够成为老板的左膀右臂，获上级的重用。如果老板是属狗的话，那么他就能够在其手下中获得「大将」，如虎添翼。至于「金匮」即是一个金色大财箱，有「金匮」拱照，不问而知就是有钱的意思了。属狗的影视圈名人有：古天乐、宣萱、冯盈盈、蔡卓妍等。

宜二不宜一、宜劳不宜逸

有两句话形容属狗的朋友最为贴切，他们是「宜二不宜一、宜劳不宜逸」的。如果由他们当上领袖，其实很多人会选择不相信他，甚至会想把他打下来，他们还是适宜做「二哥」的。狗人「宜劳不宜逸」，一旦做起事来，他们就会停不了，总是东奔西跑，不能安逸。对于经常工作要东奔西跑，或是爱出远门的朋友来说，出门之日定要选个吉日吉时，在我的「财神月历」中，吉凶日、吉凶时一目了然，如果要作特别的计划，就要特别留意太阳日及太阴日了。男人选太阳日，女人用太阴日，即使是「凶日」也不必理会，如果显示的是吉日，那便事半功倍了。

凶日约谈生意就不宜了，遇上凶日，可以约人吃饭，是日特别有食神。尤其是出远门更要择个吉日。万一吉日未能用，那就选用一个「平」日，不要冲自己的生肖就是了。「新光黄埔」吉祥居及九龙塘「弘法山大师堂」九龙展区，同步开幕马年风水展及斑彩展，欢迎莅临选购，共迎丰盛马年！