林靖风 – WMA Space联展「希望的引力」｜围炉谈艺

四位香港艺术家刘清华、宋志新、尹子聪及黄祖儿于WMA Space带来联展「希望的引力」，以装置、录像及影像等作品，探讨星星、人类与希望之间的象征意义。策展人林彦锋启发自牛顿的万有引力定律，以场内弧形的间隔布置划分出作品各自的领域，引领观者透过天文学中的观测、记录、解构与转化，在希望的轨迹上缓缓前行。

展览开首以黄祖儿的作品《启迪》作为引子。纪念碑式的装置呈现出以铜版蚀刻、瓷版烧制与宣纸蓝晒制成的影像，呼应艺术家于欧洲教堂中受阳光洗礼的体验。尹子聪的实时装置《从_到_，我一共踏了_步。》及银盐印刷作品《我从成田机场走到富士山》，逐步将记忆实体化。艺术家以都会中行走的步伐与镜头的多重曝光，记录每一段记忆的诞生。

刘清华的录像作品《你的太阳像颗星》与《星星喷泉》，以星星符号为媒介，探索光、生命与宇宙能量之间的循环。宋志新则以一系列经过数据与色彩处理的天文影像，重塑星体的原型与历史时空。

文：林靖风