2025钟表界大事回顾 关税风波牵动起伏

一年将过，又到回顾今年大事、展望未来的时候。今年的钟表市场发展明显比往年动荡，不但香港受到零售业低迷影响，环球市场亦因美国大幅加征入口税而大受影响，品牌需要再三调整产品价格及新品推出的时间表以作应对。虽然入口税问题最终得到缓解，钟表业总算暂时舒一口气，但凡事都要未雨绸缪，且看业界未来如何应对吧！

美国关税战 影响品牌部署

美国向来是瑞士钟表最大的出口市场，过去的发展尚算平稳，自特朗普再次出任总统后，即出现大变动，令瑞士钟表业有如坐过山车！为了平衡美国与其他国家的贸易差，特朗普在4月Watches and Wonders Geneva举行不久、市场看似歌舞升平的时候特宣布加征瑞士钟表入口税至31%。后来暂缓执行，而税率亦回调至10%，及至8月，又再宣布将入口税增至更疯狂的39%，后来经瑞士与美国谈判后，回落至15%，至11月中这场关税风波才告一段落。

瑞士钟表业界看似回复如常，但不少品牌为应付税率剧增，已将腕表零售价上调3%至5%，几乎是靠品牌自家财力来应付大部分关税成本，这样大损品牌竞争力，令其更谨慎应对美国市场的变化。根据瑞士钟表工业联合会公布，9月份瑞士钟表对美国出口额相比同期已暴跌近56%，纵使中国内地与香港市场均上涨约20%，英国亦录得15.2%升幅，却不能弥补美国市场的损失，整体表现较去年同期下跌逾3%。美国市场明年的发展未敢乐观，惟望中国内地与香港、日本，以及英国市场能持续向好，以抵销美国跌幅。

周年志庆 新表数目众多

今年多个品牌都为周年纪念而推出多款庆生限量版腕表。像Vacheron Constantin （江诗丹顿）为庆祝创立270周年，新作包括不锈钢版Historiques 222、超复杂且具备活动人偶的天文座钟La Quête du Temps，另又将座钟的活动人偶放到腕表上，推出以人偶左右两手逆跳方式显示时间的Métiers d'Art Tribute to the Quest of Time。Audemars Piguet 爱彼为庆祝品牌150周年推出全新Royal Oak Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph Chronograph RD#5，其厉害之讫在于能将飞行陀飞轮、飞返计时和自动上链融合于经典Jumbo只有39mm直径和仅8.1mm厚的表壳中，证明爱彼在超薄领域上的工艺已出神入化。另欢庆150周年的宝玑，庆生版腕表由年头出到年尾，共13款，最瞩目要是刚赢得今年GPHG金指针大奖的Classique Souscription 2025单针表。

今年亦是Zenith的160周年纪念，品牌以代表天空的标志性蓝色推出了3款160周年纪念版飞行腕表，包括采用El Primero机芯推出Chronomaster Sport、Defy Skyline和Pilot Big Date Flyback之外，品牌还复刻了1950年代在多个天文台测试比赛中赢取冠军的传奇135机芯，将之搭载于向品牌创办人Georges Favre-Jacot致敬的G.F.J.腕表中。

Vacheron Constantin Métiers d'Art Tribute to the Quest of Time。

Audemars Piguet Royal Oak Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph Chronograph RD#5。

Breguet Classique Souscription 2025单针表。

Zenith向品牌创办人Georges Favre-Jacot致敬的G.F.J.腕表。

高复杂腕表 再成市场焦点

Blancpain今年推出品牌历来功能最复杂的Grande Double Sonnerie，采用4音锤和4音簧系统，配备全球首创可敲出西敏寺钟声，以及著名摇滚乐团KISS鼓手Eric Singer创作的原创旋律，共两种报时旋律的双大自鸣功能，另配备小自鸣、三问报时、日期以逆跳显示的万年历及陀飞轮等多项复杂功能。Chopard无独有偶推出品牌最复杂、亦是品牌首款大自鸣腕表L.U.C Grand Strike，此表同时整合小自鸣、三问报时和陀飞轮等复杂功能于一身。这款Grand Strike也算是庆生之作，但并非庆祝品牌诞生之日，而是庆祝L.U.C表厂创建30周年。Grand Strike拥有品牌专利与表镜一体成形的蓝宝石音簧，报时音效清脆悦耳。

至于不得不提的爱彼，庆生作RD#5的超薄外形，加上飞返计时和飞行陀飞轮，工艺固然复杂，而同样于今年推出、套用于Royal Oak和Code 11.59 Perpetual Calendar的7138万年历机芯，卖点是只需单一表冠，便可调校万年历的所有显示功能，是复杂功能上的一大突破。

Blancpain历来功能最复杂的Grande Double Sonnerie。

Chopard首款大自鸣腕表Grand Strike。

Audemars Piguet庆生作RD#5。

表展转型 新旧大对比

当大家以为Watches and Wonders Geneva可独大而成为全球表展的中心之时，却因年前的疫情，令不少品牌不再依赖传统表展，学懂自家宣传及面对顾客。纵使近年大会已回正轨并不断壮大，参与的品牌数量和入场人数亦屡创新高，但却因展场面积有限，加上参展费用高，不少中小型品牌已将目标转向其他新型表展，如8月底举行的Geneva Watch Days的规模越来越大，此表展在日内瓦市中心举办，假而时日，有潜力发展成为最贴地、最贴近表迷心水的日内瓦表展。此外，还有两年一度、11月举办的Dubai Watch Week，过往很少品牌会在杜拜发布新表，今年却不一样，更有品牌在此表展推出中东特别版腕表，中东市场明显不容忽视。

Rolex新擒纵 或掀业界革命

Rolex今年推出的Land-Dweller，外观设计可非焦点，其重点在于搭载的全新7135自动机芯所采用的新型擒纵系统，很可能驱使其他品牌为追赶Rolex的技术，相继开发全新擒纵系统，从而令业界迎来新革命。7135机芯采用全新Dynapulse Escapement动态脉冲擒纵系统，整个系统结构不再是传统瑞士杠杆式的模样，而是采用两个造型像莲花的双擒纵齿轮，配合造型独特的脉冲摆杆，以更直接的方式来控制动力传递的一收一放，并配备矽制Syloxi游丝，平衡摆轮还以坚硬的白色陶瓷制作，不但可将动力传输的效率提高30%，还支援以5Hz高频运作，提供更精准和稳定的走时表现。

Rolex今年推出的Land-Dweller。

文：Gavin Ho 图：品牌提供