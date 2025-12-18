节日腕表送礼精选 A. Lange & Söhne/Bvlgari/Breitling/Jaeger-LeCoultre独特设计抢焦点

圣诞新年将至，为了向身边人表达心意，以高级腕表作为礼物可谓万无一失，除了腕表本身的价值外，机械腕表背后还有长久、传承之意，是对身边人和对自己的一个肯定。今日特选市场上数款热门的男女装腕表，主要为恒久的简约款式，寓意有情人永远都幸福美满。

节日腕表 独特设计大热

A. Lange & Söhne | 1815

朗格A. Lange & Söhne今年推出的两款全新白金和玫瑰金1815，很适合作为送予至爱的信物。这两款新表的直径均为34mm，中性的尺码男女均宜，送赠另一半的同时，又可随时交换佩戴。这个尺码佩戴在男士手上，以1815低调的深蓝色表盘配上小三针格局，倍显温文尔雅，简单配衬恤衫西装，则别具上纪三、四十年代的怀旧味道。新款34mm 1815的表壳厚度仅6.4mm，相对38.5mm款式的8.8mm还要薄，感觉更贴手腕，另所搭载的更是朗格新研发的L152.1型手上链机芯，动力储备72小时，实用性毋庸置疑。

朗格今年推出的两款全新白金和玫瑰金1815。

A. Lange & Söhne 1815，表壳：34mm白金/ 机芯：L152.1手上链/ 售价：待询。

A. Lange & Söhne 1815，表壳：34mm玫瑰金/ 机芯：L152.1手上链/ 售价：待询。

Breitling | Navitimer B01 Chronograph 41

送礼当然要有心思及够特别。Breitling很清楚大家想要甚么， 属于黄金限时胶囊系列、全新登场的Navitimer B01 Chronograph 41，首次以红金表壳搭配棕色表盘，并以白色的计时盘和飞行滑尺令腕表层次更丰富、色调对比更强烈，再加上棕色鳄鱼皮带，散发浓浓的冬日气息。此款腕表仅限专门店和官网发售。

Breitling Navitimer B01 Chronograph 41，表壳：41mm红金/ 机芯：Breitling 01自动/ 售价：$151,000。

Breitling | Navitimer 32

作为Breitling最具代表性的飞行表，Navitimer B01 Chronograph 41送给男士或女士都非常适合，但如果女士钟情尺码较细的腕表的话，同样出自黄金限量胶囊系列及镶有钻石时刻的Navitimer 32，正是专为女士而设，以红金壳配棕色表盘，具备简化版飞行滑尺，再配衬串珠式表圈，满有复古气息。

Breitling Navitimer 32，表壳：32mm红金/ 机芯：SuperQuartz 77石英/ 售价：$72,700。

Bvlgari | Octo Finissimo Automatic

假如对各项世界纪录特别留意的话，应该记得Bvlgari自2014年至今的十一年内，在超薄腕表范畴便总共打破了十次世界纪录，当中包括这款充满现代建筑几何风格的简约小三针Octo Finissimo Automatic，BVL 138自动机芯仅厚2.23mm，钛金属表壳仅5.15mm厚，在2017年推出时便成为当时全球最薄自动腕表。

Bvlgari Octo Finissimo Automatic，表壳：40mm钛金属/ 机芯：BVL 138自动/ 售价：$133,000。

Jaeger-LeCoultre | Reverso Tribute Monoface Small Seconds

红绿色表款最迎合圣诞节， 积家Jaeger-LeCoultre这两款红及绿色Reverso单面小秒针，是品牌最经典的设计之一。表壳无可挑剔的长阔比例、带有放射纹和轨道分钟刻度的表盘设计，以及华丽的颜色，都是复刻自1931年初代的Reverso，绝对够经典。想特别一点，还可以在反转表面刻上属专文字与图案，令腕表变得独一无二。

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds，表壳：45.6×27.4mm不锈钢/ 机芯：822手上链/ 售价：$84,500。

华丽的颜色乃复刻自1931年初代的Reverso。

文：Gavin Ho 图：品牌提供