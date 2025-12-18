Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

节日腕表送礼精选 A. Lange & Söhne/Bvlgari/Breitling/Jaeger-LeCoultre独特设计抢焦点

Art Can
更新时间：10:00 2025-12-18 HKT
发布时间：10:00 2025-12-18 HKT

      圣诞新年将至，为了向身边人表达心意，以高级腕表作为礼物可谓万无一失，除了腕表本身的价值外，机械腕表背后还有长久、传承之意，是对身边人和对自己的一个肯定。今日特选市场上数款热门的男女装腕表，主要为恒久的简约款式，寓意有情人永远都幸福美满。

节日腕表 独特设计大热

A. Lange & Söhne | 1815

        朗格A. Lange & Söhne今年推出的两款全新白金和玫瑰金1815，很适合作为送予至爱的信物。这两款新表的直径均为34mm，中性的尺码男女均宜，送赠另一半的同时，又可随时交换佩戴。这个尺码佩戴在男士手上，以1815低调的深蓝色表盘配上小三针格局，倍显温文尔雅，简单配衬恤衫西装，则别具上纪三、四十年代的怀旧味道。新款34mm 1815的表壳厚度仅6.4mm，相对38.5mm款式的8.8mm还要薄，感觉更贴手腕，另所搭载的更是朗格新研发的L152.1型手上链机芯，动力储备72小时，实用性毋庸置疑。

朗格今年推出的两款全新白金和玫瑰金1815。
朗格今年推出的两款全新白金和玫瑰金1815。
A. Lange & Söhne 1815，表壳：34mm白金/ 机芯：L152.1手上链/ 售价：待询。
A. Lange & Söhne 1815，表壳：34mm白金/ 机芯：L152.1手上链/ 售价：待询。
A. Lange & Söhne 1815，表壳：34mm玫瑰金/ 机芯：L152.1手上链/ 售价：待询。
A. Lange & Söhne 1815，表壳：34mm玫瑰金/ 机芯：L152.1手上链/ 售价：待询。

Breitling | Navitimer B01 Chronograph 41

       送礼当然要有心思及够特别。Breitling很清楚大家想要甚么， 属于黄金限时胶囊系列、全新登场的Navitimer B01 Chronograph 41，首次以红金表壳搭配棕色表盘，并以白色的计时盘和飞行滑尺令腕表层次更丰富、色调对比更强烈，再加上棕色鳄鱼皮带，散发浓浓的冬日气息。此款腕表仅限专门店和官网发售。

Breitling Navitimer B01 Chronograph 41，表壳：41mm红金/ 机芯：Breitling 01自动/ 售价：$151,000。
Breitling Navitimer B01 Chronograph 41，表壳：41mm红金/ 机芯：Breitling 01自动/ 售价：$151,000。

Breitling | Navitimer 32

       作为Breitling最具代表性的飞行表，Navitimer B01 Chronograph 41送给男士或女士都非常适合，但如果女士钟情尺码较细的腕表的话，同样出自黄金限量胶囊系列及镶有钻石时刻的Navitimer 32，正是专为女士而设，以红金壳配棕色表盘，具备简化版飞行滑尺，再配衬串珠式表圈，满有复古气息。

Breitling Navitimer 32，表壳：32mm红金/ 机芯：SuperQuartz 77石英/ 售价：$72,700。
Breitling Navitimer 32，表壳：32mm红金/ 机芯：SuperQuartz 77石英/ 售价：$72,700。

Bvlgari | Octo Finissimo Automatic

       假如对各项世界纪录特别留意的话，应该记得Bvlgari自2014年至今的十一年内，在超薄腕表范畴便总共打破了十次世界纪录，当中包括这款充满现代建筑几何风格的简约小三针Octo Finissimo Automatic，BVL 138自动机芯仅厚2.23mm，钛金属表壳仅5.15mm厚，在2017年推出时便成为当时全球最薄自动腕表。

Bvlgari Octo Finissimo Automatic，表壳：40mm钛金属/ 机芯：BVL 138自动/ 售价：$133,000。
Bvlgari Octo Finissimo Automatic，表壳：40mm钛金属/ 机芯：BVL 138自动/ 售价：$133,000。

Jaeger-LeCoultre | Reverso Tribute Monoface Small Seconds

       红绿色表款最迎合圣诞节， 积家Jaeger-LeCoultre这两款红及绿色Reverso单面小秒针，是品牌最经典的设计之一。表壳无可挑剔的长阔比例、带有放射纹和轨道分钟刻度的表盘设计，以及华丽的颜色，都是复刻自1931年初代的Reverso，绝对够经典。想特别一点，还可以在反转表面刻上属专文字与图案，令腕表变得独一无二。

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds，表壳：45.6×27.4mm不锈钢/ 机芯：822手上链/ 售价：$84,500。
Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds，表壳：45.6×27.4mm不锈钢/ 机芯：822手上链/ 售价：$84,500。
华丽的颜色乃复刻自1931年初代的Reverso。
华丽的颜色乃复刻自1931年初代的Reverso。

文：Gavin Ho   图：品牌提供 

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏。
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
11小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
17小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
16小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
12小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
5小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
20小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
20小时前
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
18小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
即时娱乐
2小时前
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
保健养生
17小时前