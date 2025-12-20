Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈祖泳 – 奢华与艺术｜围炉谈艺

更新时间：09:00 2025-12-20
发布时间：09:00 2025-12-20

在现代社会，奢华品牌与艺术文化机构的合作已成为推动文化创新与传承的重要力量。这种跨界合作不仅丰富了艺术的表现形式，也为品牌注入深厚的文化内涵，实现双方共赢。更重要的是，企业赞助为艺术机构带来宝贵资源，让更多创新项目得以实现，并促进艺术的普及与社会参与。

以劳力士与西九文化区的合作为例，双方携手开展了一系列艺术文化项目，包括在戏曲中心茶馆剧场举办的「粤．乐．茶韵」，让观众能一边品茗、享用点心，一边欣赏粤剧新星的现场演出，体验昔日广东茶楼饮茶看戏的文化传统。这种「茶馆＋粤剧」的体验在寸金尺土的香港极为罕见，既传承了本地文化，也以怀旧和创新方式吸引现代都市观众。

企业赞助能减轻艺术机构的财政压力，让艺术活动更易于向公众开放，甚至降低票价或提供免费体验，提升大众参与度，也能让艺术家有更多空间探索创新，推动多元艺术形式的发展。此外，艺术活动跨越年龄、性别与阶层界限，有助于企业与更广泛、多元的社群建立联系，还能带来市场行销与公关效益，提升企业形象与品牌忠诚度。

全球化使企业面对更激烈的市场竞争与资源争夺，因此品牌更重视如何通过艺术合作提升自身软实力与国际形象。艺术机构则能借此获得更多资源与曝光，携手推动文化创新，这些合作很值得香港社会支持。

文：陈祖泳

