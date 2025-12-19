李梦 – 英国伦敦达利奇画廊安切尔展览「摹光」 光之影｜梦游世界

当我们谈论「印象派」，通常会说到莫内和毕沙罗其人其作，以及这一绘画流派如何从法国发源，逐渐扩展开来，影响力去至欧洲其他国家，甚至远及北美和亚洲等地。如安娜·安切尔（Anna Ancher）等活跃在十九世纪后半叶至二十世纪初的北欧画家们，有不少亦受此艺术流派影响，热衷户外写生，并擅长描画光影。

Anna Ancher画作《蓝色房间里的日光》

正在英国伦敦达利奇画廊（Dulwich Picture Gallery）举办的安切尔展览「摹光」（Painting Light），顾名思义，关注这位丹麦女画家如何用「印象派」的惯用手法，将晨暮朝夕之间的各式光线引入画幅中，并由此建构独特的艺术语言。安切尔画中常见女子独自在房间里，或低首阅读，或背对观者兀自劳作，一爿静谧安宁。如是构图和画中意境，每每让我想到另一位同样活跃在百多年前的丹麦画家哈莫修伊，只不过，哈莫修伊画中的场景更显清冷，而安切尔作品中的景象更为生动明媚。

画中的光，不论晨早或傍晚，都是活泼跳跃的，甚至有些淘气，与室内的主角与装饰对照，一动一静，彼此呼应。安切尔不单循著印象派的方向，将自然的光线引入画中，更加添新意，大胆地将「光」作为画作的主角。画中光影，故此有了情感与生命。

文：李梦

