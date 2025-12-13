林靖风 – 少女世界：卢晓颖、翁绰翘、吴思谕及许晴惠「无修正罗曼蒂克」｜围炉谈艺

社会总是拥抱一个乖巧的形象，要求人们压抑内心渴望，把浪漫的想像逐步消磨。一切都必须实际和循规蹈矩，跟随著各种不成文的规则生存。人们需要把真正喜爱的事物隐藏起来，才可以在表面上成为大家所认为的正常人——乐趣亦会随之消失。

四位香港艺术家卢晓颖、翁绰翘、吴思谕及许晴惠，在展览「无修正罗曼蒂克」中，以身体与情感为主题，展露细腻和脆弱的思想，唤醒内心真实存在的渴望：「我们是从少女的角度去看情色、性欲与身体的主题。我们其实没有商讨彼此应该做甚么作品，只是在确立概念以后就各自完成创作。直至到达现场布展的时候，才发现大家的作品意外地互相呼应主题。」

展览的设计如同一座娃娃屋，呈现了一种完整的叙事方式：从吴思谕的油画中复古玩具和娃娃眼神的凝视，到翁绰翘对皮肤与光影的细致描绘；从许晴惠的多媒介作品对女性身体的探索，到卢晓颖以摄影探讨身体和社会期待的系列；四人共同创作了装置作品「少女の部屋」，让每个人面对并接纳自己，而不是逃避和压抑内心真正的渴求。

文：林靖风