Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风 – 少女世界：卢晓颖、翁绰翘、吴思谕及许晴惠「无修正罗曼蒂克」｜围炉谈艺

Art Can
更新时间：09:00 2025-12-13 HKT
发布时间：09:00 2025-12-13 HKT

社会总是拥抱一个乖巧的形象，要求人们压抑内心渴望，把浪漫的想像逐步消磨。一切都必须实际和循规蹈矩，跟随著各种不成文的规则生存。人们需要把真正喜爱的事物隐藏起来，才可以在表面上成为大家所认为的正常人——乐趣亦会随之消失。

四位香港艺术家卢晓颖、翁绰翘、吴思谕及许晴惠，在展览「无修正罗曼蒂克」中，以身体与情感为主题，展露细腻和脆弱的思想，唤醒内心真实存在的渴望：「我们是从少女的角度去看情色、性欲与身体的主题。我们其实没有商讨彼此应该做甚么作品，只是在确立概念以后就各自完成创作。直至到达现场布展的时候，才发现大家的作品意外地互相呼应主题。」

展览的设计如同一座娃娃屋，呈现了一种完整的叙事方式：从吴思谕的油画中复古玩具和娃娃眼神的凝视，到翁绰翘对皮肤与光影的细致描绘；从许晴惠的多媒介作品对女性身体的探索，到卢晓颖以摄影探讨身体和社会期待的系列；四人共同创作了装置作品「少女の部屋」，让每个人面对并接纳自己，而不是逃避和压抑内心真正的渴求。

文：林靖风

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
16小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
15小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
2小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
5小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
4小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
17小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
16小时前
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
影视圈
12小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
影视圈
12小时前