中山美食街2025｜中山10大特色美食街攻略 海鲜大排档/经典粤菜/直通巴直达 深中通道旅游好去处推介

香港人北上消费，经深中通道到中山交通方便，可兼游粤港澳大湾区城市广州、佛山、江门、珠海等。中山是「中国粤菜名城」，几乎「一镇一美食街」，本文报道中山市商务局发布的十大特色美食街，适合大家打卡经典粤菜、传统小吃和网红美食。

中山美食街2025｜豪叹海鲜好去处

1. 翠亨：崖口海鲜美食街 自选海鲜大排档

崖口村六公里长的田园风景加滨海海鲜一条街，有海鲜大排档、老字号煲仔饭、网红咖啡店、特色面包店、小吃店等，是一家大细旅游好去处。香港人至爱海鲜美食，可到餐厅自选生猛海鲜，现点现做，必吃「崖口人家」的姜葱炒蟹、烤大生蚝、蒜蓉粉丝蒸扇贝；「棠记」的盐焗奄仔蟹、大生蚝；「红树林海鲜餐厅」的金沙焗膏蟹、姜葱炒蟹、油焗石斑、椒盐濑尿虾、水蟹羹；三十年老店「崖口煲仔饭」的奄仔蟹、大桂虾、海鲜煲仔饭等。

地址：中山市南朗街道崖口村

交通：

公交87路、215路、218路、K26路、K28路 高铁中山站，乘搭公交B10路直达 自驾导航「崖口村牌坊」，停车场首一小时免费，之后￥5/小时

2. 东区：喜湾128美食街 特色风味海鲜餐

喜湾128位于中山旅游景点紫马岭公园西门对面，在香港坐直通巴直达。一楼有特色粤菜、异国菜、火锅烤肉等，二楼「夜市新天地」有各种网红小吃，共70间餐饮场所。香港人吃海鲜，不要错过「禾熹．铁板烧料理」的松叶蟹套餐、和牛海鲜拼盘、板前铁板烧大虎虾；「食来久湘」的刴椒鱼头；「尚赞泰国菜」海鲜冬荫功汤。打卡必去全国首家非遗主题的「肯德基」起湾金龙文化主题餐厅，推介现烤欧包及低温慢煮鸡胸肉。其他美食有「东北烧烤」的羊肉串、 「谷源私厨」的湛江安铺白切鸡、「茶果相宜．天台柠檬茶」柠檬茶配烧烤。

地址：中山市东区街道东裕路128号喜湾128号广场美食街

交通：

从香港坐永东巴士往石岐「中山盛景尚峰酒店」下车，过马路即抵 公交B20路、50路、K2路、K9路 自驾导航「喜湾128」，店内用餐免费停车3小时

中山美食街2025｜旅游打卡好去处

3. 石岐：岐江美食文化街 120个小食摊档

香港有直通巴士直达中山石岐，石岐新旧景点云集，更是夜游好去处。石岐美食街包括孙文西路步行街、兴中广场、岐江道、康华路一带，约有30间餐厅和120个小食摊档，广东饮茶点心、大江南北美食应有尽有，必吃中山传统美食石岐乳鸽、粉果「金吒」、杏仁饼。晚上更是夜缤纷，消夜、文艺表演源源不绝。

地址：中山市石岐街道青溪路

交通：

从香港坐永东巴士往石岐「中山完美金鹰广场」 公交6路、17路

4. 三乡：「乡十里」美食街 大江南北菜式纷陈

三乡「乡十里」是三乡文化广场延伸的美食十字街区，周边有三乡缤纷汇和顺昌广场等繁华商圈，是食、玩、买好去处。必吃「威尼斯西餐厅」果木牛小排、酥皮龙王汤、果木炭烤羊肋排。「惹味居」惹味鸭、陈皮骨、三乡鸡濑。「文昌大酒楼」广东饮茶、海鲜。「新龙江东北人家」锅包肉、酱香手撕骨、龙江大拉皮。「幸福相遇」刴椒鱼头、蒜蓉粉丝虾。

地址：中山市三乡镇振华路6号

交通：

公交31路、 607路、861路、K03路 自驾导航「三乡文化广场」，有收费停车位

中山美食街2025｜家庭聚餐好去处

5. 南区：环城美食街 老字号经典粤菜

位于南区的环城美食街，邻近中山树木园公园，集合多种餐饮类型，既保留传统风味的经典美食，也有新派创意菜式，更有香港人喜爱的粤式饮茶和生猛海鲜。打卡老字号「益源客家王」和「一煲鸽」之余，也可品尝「德益友海鲜美食酒楼」的海鲜，和「湘村故事」地道湖南菜剁椒鱼头、小炒黄牛肉、青椒炒土猪肉等。

6. 小榄：樱花里美食街 传统名菜菊花刺身

樱花里位于紫荆东路、升平路9号商业步行街及菊城大道东，街道的涂鸦墙、指示牌、手工沙龙、美食市集、民谣酒吧、多国菜餐厅，是潮人打卡好去处。必吃经典美食有「小榄人家」菊花刺身、炸鱼球、烧乳鸽等。人气美食有日式料理、煲仔饭、中式烤串、韩式烤肉、意大利菜、围炉煮茶、米线、火锅等。

地址：中山市小榄镇紫荆东路21号

交通：

自驾导航「小榄樱花里」 公交301路、350路、380路、503路、505路、509路、515路、518路、523路、佛山390路

7. 东凤：凤巢湾美食街 5公里长江景绿道

凤巢湾旧区活化成新地标「创意新天地」，获评国家级「广东省旅游休闲街区」，5公里长的江景绿道，有购物街区、风味独特的餐饮长廊、凤巢湾艺术馆、东凤民俗展示馆，是一家大细旅游好去处。网红店有「酉鸡食堂」现烤鸡串、「一品牛杂煲」、「渡头土猪馆」。特色美食有西江河鲜、沙葛焖鸭（鹅）、筛箕鱼三味、蒸黄脚𫚭、喜酌江湖融合菜等。

8. 坦洲：坦神北路美食街 汇聚8大餐饮龙头

坦洲镇的主要交通干道坦神北路，有大型购物商场合胜百货、润洲商业广场、壹加壹商业广等，人流畅旺。街道两旁餐厅林立，有八间中山知名餐饮龙头，如「一知万酒楼」、「海鲜佬餐厅」、「豪日轩酒楼」等，提供地道美食，周边有小摊档、商店、夜市，打卡必去非遗文化主题剧院、番石榴文化生活综合体。

地址：中山市坦洲镇坦神北路

交通：公交681路、684路、685路、986路、997路、X89路

9. 沙溪：龙瑞美食街 广东十大美食之乡

沙溪是「广东十大传统美食之乡」，除了经典的「隆都九大簋」，也有新派粤菜和网红菜式。龙瑞美食街以沙溪南路龙瑞路段为主，新濠路和朗园街为辅，涵盖珑城1560、时代芳华里、曜基商业广场三大商圈，餐饮美食店有150间。必吃沙溪扣肉、白切鸡、松子鱼、霸王鸭、鱼茸粥、蚬粥、蕉蕾粥、栾樨饼、金吒、豆糕等。

地址：中山市沙溪镇沙溪南路

交通：公交10路、10路夜、076路

中山美食街2025｜消夜扫街好去处

10. 港口：港福路美食街 超过100间餐厅

四十年老街港福路位于港口镇核心地带，覆盖青玉立坊、森里上乘V-PARK、万民汇MO CITY、南洲大厦等，1.5公里长的宝藏美食街汇聚超过100间餐厅，名店有老六沙溪牛肉、顺德福粥城、林记潮汕砂锅粥，特色美食有捞汁海鲜、芝士嫩牛煲仔面、啫啫煲、爆汁烤鸡翼等。广福路消夜街主题公园配以详尽美食地图，融入「杉杉」、「莲莲」等网红打卡点。最新消息，港福路道路提升改造施工至2026年2月中，期间进行半封闭施工。

地址：中山市港口镇港福路

交通：公交16路、19路、21路、22路、55路、205路、K02路、K03路

文：林乐乐 图：中山市商务局、喜湾128

