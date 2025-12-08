冯程淑仪─WESTK留声机│重拾光辉的法老 炙手可热的猫神

香港故宫文化博物馆「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」特别展览自11月20日开幕以来，人潮络绎不绝，至今已录得约四万人次

参观。无论本地市民抑或海内外访客，均对这个香港历来规模最大、内容最全面的古埃及文物珍藏展充满好奇和兴趣。

我第一次到访埃及已是数十年前的事，当时从开罗沿着尼罗河乘火车到卢克索和阿斯旺，那一次旅程让我大开眼界，深深被埃及跨越五千年的古文明历史和文化遗产吸引，自此凡有机会看古埃及文物展均不会错过。有一次在加州为了看一个关于图坦卡门的展览便用了个多小时排队入场。

团队运用光雕投影技术呈现图坦卡门巨像原貌。（图片由香港故宫文化博物馆提供）

​ 今次在香港故宫文化博物馆举行的古埃及展与过去在香港举办过的同类展览有所不同。首先，今次展出的250件文物是由埃及最高文物委员会直接向香港借出，展品来自埃及七间重要博物馆，以及最新考古发现之一的萨卡拉考古遗址，亮点展品包括九岁登基、在位只有约10年的图坦卡门在埃及唯一的巨型石像。图坦卡门的传奇，在于他的历史在死后3,000多年的漫长岁月中完全消失，直至其陵墓于1922年被发现，他的名字才为世人所知。今次展出的图坦卡门雕像由于年代久远（约公元前1550–公元前1295年），多处破损及褪色，但香港故宫文化博物馆团队依据在美国一个与今次展出相同的图坦卡门像的修复和考古纪录，运用光雕投影技术，虚拟复原石像的昔日面貌，重现少年法老的独特气质。

今次展览的另一特点是动物木乃伊。古埃及人将特定动物视为神灵的尘世化身或使者，其中巴斯特是保护家庭和生育的神，猫则被视为这位女神的象征，被大量繁殖并制成木乃伊供奉巴斯特，今次展览合共展出七具猫木乃伊。

「古埃及文明大展」文创产品的热销反映公众对高品质、具文化内涵创意产品的认可与喜爱。（图片由香港故宫文化博物馆提供）

不仅古埃及人崇拜猫，现代人也喜欢饲养猫作宠物。「古埃及文明大展」文创产品中法老猫咪毛公仔在开展短短两个星期内售罄，我

们已立即补货，新一批毛公仔连同大受欢迎的毛绒挂饰盲盒预计可于本月内再次上架。埃及展的文创产品深受观众欢迎，让我和团队喜出望外，未来我们会继续结合展览主题和馆藏特色，开发更多元、富创意的文创产品，以满足观众需求。

文：冯程淑仪 图：香港故宫文化博物馆提供