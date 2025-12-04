Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港指挥家吴怀世：音乐殿堂 忘我奏心曲

Art Can
更新时间：12:00 2025-12-04 HKT
发布时间：12:00 2025-12-04 HKT

香港指挥家吴怀世（Wilson Ng）正步下阶梯，前方是观众席层层展开⋯⋯我一眼便认出，那是阿姆斯特丹皇家音乐厅（Concertgebouw），他指挥Radio Filharmonisch Orkest，于这座享誉全球的音乐殿堂，奏出内心的深邃乐章，过后是如何心情，他对我说：「从小，音乐家心中或多或少都藏着一个念想：若有一天能在某某音乐厅演出，该有多好？

香港指挥家吴怀世：音乐殿堂 忘我奏心曲

年少时学艺之路崎岖，那时只盼有一天能站上尖沙咀文化中心，便觉心满意足。后来机会真的来了，心里却不禁望向更高、更远的彼方。那次我体悟：达成目标，从来不是喜悦的根源。喜悦，其实是一种选择。既然选择了，就该当下深深感受。岁月流转，新的梦想不断浮现，其中之一，便是登上阿姆斯特丹皇家音乐厅。

收到演出邀请后，从选曲到排练，无不费尽心思。乐团的行政总监甚至陪我反复练习，如何从容步下那道著名阶梯，怎样的步速才不会喘息，避免心跳影响对乐曲速度的掌控。越是执着于完美，越不似预期。音乐会门票一早售罄；电台直播、录影一切就绪。岂料演出当日竟遇上马拉松赛事，封路延车，团员交通受阻延，仅余四十分钟在台上试音。转眼间，演出揭开序幕。步下阶梯前，我深深呼吸，告诉自己：『喜悦，是一种选择。既然选择了，此刻能够呼吸，便是喜悦。』All I need is within me right now.」

音乐永恒向前，梦想也一样。

文：刘国业 图：Milagro Elstak

