5大腕表品牌新作 展现永恒传承珐瑯工艺

珐瑯（Enamel）工艺是高级制表中一项极具难度与艺术价值的古老工艺，珐瑯大师根据经验将玻璃粉与金属氧化物调配而成的珐瑯粉末，逐层涂抹于金属底盘上，并反复多次以高达摄氏800度的高温烧制，使粉末熔化后与底盘结合，形成通透而坚硬的玻璃质表层。由于每一次焙烧都存在变形、龟裂、起泡或色调偏移的风险，成品良率极低，极之讲求大师烧制时对温度、时间及粉末比例等多方面的掌握极工夫与经验。珐瑯表盘的色泽持久不变，历久常新，色层纯净通透，光感层次细腻而深邃，其独特温润的质感，没有其他颜料能够取替，魅力非同凡响。

A. Lange & Söhne | 1815 Tourbillon

不要轻看纯色的珐瑯表盘，制作难度随时比珐瑯彩绘高，因为纯色珐瑯表盘更加讲究整块表盘的色泽是否一致，另因表盘在制作过程中可能出现气泡、色斑、针孔或不均匀的流痕等瑕疵，未必能以其他颜色掩盖。对于纯色珐瑯工艺的掌握，朗格（A. Lange & Söhne）绝对是佼佼者。品牌最新的珐瑯大作是限量50枚的黑面铂金版1815 Tourbillon，所搭配的亮黑色大明火珐瑯表盘，经过逾百道工序、历时数周才制作完成，6点位供展示陀飞轮的圆形视窗更经过手工倒角处理，稍一不慎便会破坏珐瑯涂层，确是少点经验也不可。全新黑面铂金版是1815 Tourbillon的第5个款式，亦是品牌历来第12款搭配珐瑯表盘的型号。

A. Lange & Söhne 1815 Tourbillon，表壳：39.5mm铂金/ 机芯：L102.1手上链/ 限量：50枚/ 售价：待询。

限量50枚的黑面铂金版1815 Tourbillon，搭配亮黑色大明火珐瑯表盘。

6点位供展示陀飞轮的圆形视窗经过手工倒角处理。

Chopard | L.U.C Quattro Spirit Enso

Chopard这款新腕表命名为「圆相（Enso）」，在黑色大明火珐瑯表盘上以铂金重现的圆环图案，来自日本文化的经典符号，是书法家在冥想状态下一笔画出的标志性圆环，代表平静、能量、正念、动感与空灵。腕表以白金制作，搭载L.U.C 98.06-L手上链机芯，以6点位瞬跳小时视窗配合传统分针显示时间，而4个发条鼓则提供长达8天动力储备，相关显示置于表底。

Chopard L.U.C Quattro Spirit Enso，表壳：40mm白金/ 机芯：L.U.C 98.06-L手上链/ 限量：8枚/ 售价：$470,000。

Ulysse Nardin | Freak S Enamel

雅典（Ulysse Nardin）首次将珐瑯工艺运用在品牌史上最复杂、只有时分显示的Freak S上，利用浓绛红和霓光蓝两种夺目色彩，配以极通透的半透明质感。无表盘、无表冠和无指针的腕表，具备两个倾斜式矽质摆轮、世界最小巧的机械差速器，充分凸显其复杂结构。

Ulysse Nardin Freak S Enamel（浓绛红），表壳：45mm钛金属/ 机芯：UN-251自动/ 限量：各50枚/ 售价：$1,315,800。

Ulysse Nardin Freak S Enamel（霓光蓝），表壳：45mm钛金属/ 机芯：UN-251自动/ 限量：各50枚/ 售价：$1,315,800。

Universal Genève | Tribute to "The Nina" Compax

宇宙表（Universal Genève）推出两套分别各有3款的Compax计时表，除了采用白、黑、透明蓝和透明棕色大明火珐瑯表盘，还一律搭配Bund皮革表带，为的是向将1960年代的硬朗Compax转化成时尚配饰的Nina Rindt致敬。Nina Rindt是一级方程式冠军车手Jochen Rindt的太太，当年正是她选以这种皮带佩戴宇宙Compax，造就今天的新作。

Universal Genève Tribute to 'The Nina' Compax，表壳：36mm白金或红金/ 机芯：Universal 281手上链/ 限量：两组 /售价：待询。

Universal Genève Tribute to 'The Nina' Compax另一组三款新作。

Jaeger-LeCoultre | Reverso Tribute Enamel Xu Beihong Running Horse

为迎接即将来临的马年，积家（Jaeger-LeCoultre）推出3款Reverso腕表，表背均以珐瑯微绘工艺，分别展现中国著名画家徐悲鸿的3幅骏马水墨画作，包括绿面「奔马图」、蓝面「双骏图」，以及橙面「立马图」。每幅微绘画作皆由珐瑯大师花上80小时精心绘制，务求将徐悲鸿遒劲的笔触忠实重现。此外，每一款Reverso的表盘均饰以手工扭索纹，并覆以大明火珐瑯。

