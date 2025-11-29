Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈祖泳 – Pink Pearl：一场法越家宴｜围炉谈艺

更新时间：09:00 2025-11-29
发布时间：09:00 2025-11-29

富国岛度假期间令我最难忘的，是在JW万豪富国岛翡翠湾度假酒店的Pink Pearl餐厅，享受由米芝莲星级名厨Olivier Elzer亲自主理的法式地中海午餐。

Olivier Elzer可以说是半个的香港人，在香港生活了16年，最近才搬到澳门。他的国际视野和本地经验，让这场盛宴既有法国的浪漫，也有亚洲的细腻。菜单以新鲜海鲜为主角，展现主厨对食材的尊重与创意。前菜是精致的富国岛海鲜冷盘：肥美生蚝、铺底生鱼片的鱼子酱、冰镇龙虾和海胆，每一口都鲜甜无比。热盘则是普罗旺斯风味水波蛋，搭配番茄、甜椒和大蒜，温润香气让人感受到家的温暖。

主菜选择同样精彩，包括巴斯克风味烤黄鸡，外皮酥脆、肉质鲜嫩；炭烤当地鲜鱼配苦苣沙拉和孔泰芝士，淋上特制橄榄油酱汁，清爽又有层次；自家制意大利面佐樱桃番茄、香蒜和Stracciatella乳酪，细腻浓郁。每一道都体现主厨对食材的精准掌控与法式料理的细腻精神。甜点是另一场惊喜：从芝士拼盘、香草奶油佐芒果酱与烤开心果、新鲜水果沙律配薄荷与柑橘雪葩，到咸焦糖香草冰淇淋，最后还有巨大的贝壳珍珠巧克力作为礼物。

在Pink Pearl餐厅用膳也是一种享受，餐厅坐落于粉红色欧式建筑内，高挑的天花板悬挂着巨型白色地球吊灯，四周法式玻璃门让阳光洒满每个角落。墙上挂满精致画作，空气中流淌着现场DJ播放的流行乐，令优雅空间多了一份现代时尚感。下次计划假期，不妨把这个粉红色大宅和星级午餐加入你的清单！

文：陈祖泳
 

 

