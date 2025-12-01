Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯敏如 - 如影。随影│沙漠之镜：沙地阿拉伯摄影之旅

Art Can
       过去，我多次前往中东及周边地区拍摄，例如土耳其、伊朗、约旦、以色列、埃及、卡塔尔的多哈、杜拜、阿布达比等地，其中部分是阿拉伯国家，包括北非的突尼
西亚和摩洛哥。我曾多次重游这些地方，而今次想与大家介绍的是位于阿拉伯半岛上最大的国家——沙地阿拉伯，一个以石油产量名列世界前茅的国家。沙地阿拉伯于2019年开放旅游业，推出电子签证系统，让旅客能更方便地申请签证。然而，受全球疫情影响，旅游业发展一度受阻，疫情后虽逐步恢复，但进展仍然缓慢。过去，从香港前往沙地阿拉伯需经杜拜或其他地方转机，但自2024年10月28日起，国泰航空开通了直飞沙地阿拉伯首都及金融中心利雅得的客运航班，直航服务让旅程更便捷。因此，今年中秋节我选择前往沙地阿拉伯进行拍摄。
       虽然沙地阿拉伯自2019年起开放旅游业，但在此之前，该国仅对伊斯兰教徒开放朝圣旅游。对于外地旅客而言，饮食和生活习惯与当地有很大差异。例如，当地禁止
食用猪肉和饮酒，女性衣着较为保守，虽不像伊朗需蒙头巾，但最好避免露出颈部和手臂。此外，男女之间需保持适当距离。拍摄方面也有诸多限制，部分已开放的旅游景点及利雅得市内的公共场所禁止使用相机拍摄。相信随着旅游业发展，这些限制会逐步改善。

从沙漠公路远眺音乐厅，附近手机讯号微弱，难以连线地图导航，稍不留 神便可能错过。（哈苏X2D II, XCD 35- 100mm/图片由冯敏如提供）
       这次在沙地阿拉伯拍摄，我最深刻的体验是在沙漠地带停留数天进行拍摄。部分地区需乘坐四驱车才能到达，而令人惊讶的是，沙漠中竟有设施完善的度假村供我们
入住。更令人意外的是，在杳无人烟的沙漠地带，竟然建有一座外观独特的音乐厅。音乐厅外墙采用镜面设计，远看能反射周围的奇岩怪石，与自然环境融为一体，丝毫不破坏景观。我们需经过长途车程才抵达音乐厅。拍摄时我不禁思考：哪些乐团会愿意在这偏远之地举办音乐会？又有多少观众愿意长途跋涉到沙漠中央欣赏演出呢？

文：冯敏如

