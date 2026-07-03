Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

会员奖赏│《星岛头条APP》免费送香港书展门票200张

会员专区
会员专区
奖赏优惠．限定活动．无限惊喜
8小時前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

各位书迷、运动狂热者及零食控注意！一年一度的夏日盛事——香港书展 2026 即将在 7 月 15 至 21 日于香港会议展览中心隆重举行。今年除了有一系列年度好书、新书发布、重磅作家讲座及精彩文化活动，带你投入浩瀚书海、自我增值之外，更继续实行「一票三展」！

持票人士可同时畅游同场举行的「香港运动消闲博览」及「零食世界」。买完心水好书，更可以顺道入手最新运动装备、搜罗环球人气提神零食，一个地方满足你三个愿望！

《星岛头条APP》更特别准备会员福利，免费送出 200 张书展入场券（其中包括 150 张平日门票及 50 张周末门票），让你免费入场过一个充实的夏天！大家只要下载「星岛头条」APP并登记成为会员，再回答简单问题，即可获得门两张。

此外，星岛更有现场限定惊喜好礼，大家只要在书展期间亲临星岛摊位（编号：HKBF 1B-A02），现场下载「星岛头条」APP 并登记成为会员，及同时追踪「Tiger Circle」Instagram 帐号（@tigercircle.hk），即可即场获取会限定礼品一份！数量有限，送完即止。

香港书展 2026、香港运动消闲博览及零食世界

日期：7月15日至21日

地点：香港会议展览中心

星岛摊位编号：HKBF 1B-A02

  • 平日门票：7月15日至16日及7月20日至21日 (星期一至星期四）
  • 周末门票：7月17日至7月19日（星期五至星期日）

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至7月9日晚上23时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

步骤3) 赞好星岛头条Facbook主页

活动礼品：

2026香港书展门票2张（共100个名额）。门票将随机发放，其中包括 150 张平日门票及 50 张周末门票。

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年7月9日晚上23时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出共100位答案最有创意的参加者获得2026香港书展门票2张（共100个名额）。门票将随机发放，其中包括150张平日门票及50 张周末门票，不设挑选。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位获选参加者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实获选参加者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去工作坊资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非礼品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。

最Hit
香港亚洲家务工工会联会代表（左）与Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。资料图片
01:28
菲佣患癌遭解雇索偿 雇主须赔偿菲佣收入及精神损害费逾25万元
社会
8小時前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
11小時前
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
影视圈
13小時前
住公屋可以住一世？港人热议除非1原因「否则赖死唔走」 网民计数：咁咪交贵啲租
住公屋可以住一世？港人热议除非1原因「否则赖死唔走」 网民：咁咪交贵啲租
生活百科
9小時前
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
00:51
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
突发
7小時前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
黄锦辉辞职︱政圈料不急于补选 待明年政府换届后处理 谭耀宗斥酒驾「无得帮」：成件事错晒
黄锦辉辞职︱政圈料不急于补选 待明年政府换届后处理 谭耀宗斥酒驾「无得帮」：成件事错晒
政情
7小時前
TVB「单身女神」陈若思超性感引追求者？ 邪恶视角晒逼爆上围 「隐形富婆」曾误当小三
TVB「单身女神」陈若思超性感引追求者？ 邪恶视角晒逼爆上围 「隐形富婆」曾误当小三
影视圈
6小時前
太兴$33限定套餐！一连5日精选优惠 至抵价叹火腿通粉/鱼丸米粉/生牛肉粉/拌饭
太兴$33限定套餐！一连5日精选优惠 至抵价叹火腿通粉/鱼丸米粉/生牛肉粉/拌饭
饮食
5小時前
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
饮食
13小時前
更多文章
会员奖赏│《星岛头条》APP联乘ArtCan及联合出版集团送2026香港书展门票25套
一年一度的文化盛事「香港书展」将于7月15日至21日在湾仔会展隆重举行！今年，《星岛头条》APP 特别联合〈ArtCan〉，携手联合出版集团为大家送上惊喜福利。联合出版集团今年将率领旗下香港三联书店、
2026-06-22 16:35 HKT
会员专区