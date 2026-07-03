会员奖赏│《星岛头条APP》免费送香港书展门票200张

各位书迷、运动狂热者及零食控注意！一年一度的夏日盛事——香港书展 2026 即将在 7 月 15 至 21 日于香港会议展览中心隆重举行。今年除了有一系列年度好书、新书发布、重磅作家讲座及精彩文化活动，带你投入浩瀚书海、自我增值之外，更继续实行「一票三展」！

持票人士可同时畅游同场举行的「香港运动消闲博览」及「零食世界」。买完心水好书，更可以顺道入手最新运动装备、搜罗环球人气提神零食，一个地方满足你三个愿望！

《星岛头条APP》更特别准备会员福利，免费送出 200 张书展入场券（其中包括 150 张平日门票及 50 张周末门票），让你免费入场过一个充实的夏天！大家只要下载「星岛头条」APP并登记成为会员，再回答简单问题，即可获得门两张。

此外，星岛更有现场限定惊喜好礼，大家只要在书展期间亲临星岛摊位（编号：HKBF 1B-A02），现场下载「星岛头条」APP 并登记成为会员，及同时追踪「Tiger Circle」Instagram 帐号（@tigercircle.hk），即可即场获取会限定礼品一份！数量有限，送完即止。

香港书展 2026、香港运动消闲博览及零食世界

日期：7月15日至21日

地点：香港会议展览中心

星岛摊位编号：HKBF 1B-A02

平日门票：7月15日至16日及7月20日至21日 (星期一至星期四）

周末门票：7月17日至7月19日（星期五至星期日）

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至7月9日晚上23时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

步骤3) 赞好星岛头条Facbook主页

活动礼品：

2026香港书展门票2张（共100个名额）。门票将随机发放，其中包括 150 张平日门票及 50 张周末门票。

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年7月9日晚上23时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出共100位答案最有创意的参加者获得2026香港书展门票2张（共100个名额）。门票将随机发放，其中包括150张平日门票及50 张周末门票，不设挑选。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位获选参加者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实获选参加者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去工作坊资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非礼品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。