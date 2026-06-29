联乘 | PEACEMINUSONE x《反斗奇兵》第一批粉丝

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权志龙G-DRAGON创立品牌PEACEMINUSONE x Pixar《反斗奇兵》Toy Story联名系列即将释出！

PEACEMINUSONE迎来十周年庆典，加上万众瞩目全新动画电影《反斗奇兵5》登场，两个代表不同时代标志性人物携手合作，共同缔造特别企划，所有展览、内容和周边商品均以全新创作专属艺术作品为基础，限量发售，仅限本项目，成为这段传奇首批粉丝吧！

系列以「THE FIRST FAN」（首位粉丝）为主题，寓意「玩具为G-DRAGON追逐梦想嘅第一批粉丝」，当中将释出超过70件新品，包括手办、毛绒玩具、手机配件等，均以PEACEMINUSONE雏菊图案融入《反斗奇兵》角色设计之中。

6月29日起于韩国圣水洞开设独家快闪店（其后全球各大城市陆续登场）

「喺时候同你嘅老朋友重逢

期待今夏开启一段特别旅程」

「当我们还是个孩子的时候，那些帮助我们梦想成长的朋友，正是这份特别友谊，造就今天的我们，那些如同魔法般充盈我们童年珍贵回忆，如今与最具艺术气息世界相遇。」

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