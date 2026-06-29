Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联乘 | PEACEMINUSONE x《反斗奇兵》第一批粉丝

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2小時前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

culture

权志龙G-DRAGON创立品牌PEACEMINUSONE x Pixar《反斗奇兵》Toy Story联名系列即将释出！

PEACEMINUSONE迎来十周年庆典，加上万众瞩目全新动画电影《反斗奇兵5》登场，两个代表不同时代标志性人物携手合作，共同缔造特别企划，所有展览、内容和周边商品均以全新创作专属艺术作品为基础，限量发售，仅限本项目，成为这段传奇首批粉丝吧！

系列以「THE FIRST FAN」（首位粉丝）为主题，寓意「玩具为G-DRAGON追逐梦想嘅第一批粉丝」，当中将释出超过70件新品，包括手办、毛绒玩具、手机配件等，均以PEACEMINUSONE雏菊图案融入《反斗奇兵》角色设计之中。

6月29日起于韩国圣水洞开设独家快闪店（其后全球各大城市陆续登场）

「喺时候同你嘅老朋友重逢

期待今夏开启一段特别旅程」

「当我们还是个孩子的时候，那些帮助我们梦想成长的朋友，正是这份特别友谊，造就今天的我们，那些如同魔法般充盈我们童年珍贵回忆，如今与最具艺术气息世界相遇。」

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
九龙城法院外红Van铲行人路1死18伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕
00:50
九龙城法院外红Van铲行人路1死18伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕
突发
6小時前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:50
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
7小時前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
12小時前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
12小時前
第69期六合彩今晚（28日）搅珠。
六合彩︱3000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
4小時前
陈滢海岛狂派喷血福利 细码比坚尼包不住丰满上围 诱人S形曲线凹凸有致极吸睛
陈滢海岛狂派喷血福利 细码比坚尼包不住丰满上围 诱人S形曲线凹凸有致极吸睛
影视圈
8小時前
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
影视圈
7小時前
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
时事热话
13小時前
夜归女以为送错外卖 铁闸离奇挂纸袋打开得「呢样嘢」 网民爆同类怪事 惊揭「贼人踩线」密码｜Juicy叮
夜归女以为送错外卖 铁闸离奇挂纸袋打开得「呢样嘢」 网民爆同类怪事 惊揭「贼人踩线」密码｜Juicy叮
时事热话
10小時前
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
突发
3小時前
更多文章
潮玩 | BANDAI Summer Pop-up Fest 2026
culture即日起至7月1日，「BANDAI Summer Pop-up Fest 2026」进驻元朗YOHO MALL！今回云集三大品牌「Banpresto」、「Candy Toy」、「万代原创潮
2026-06-23 00:00 HKT
东 TOUCH