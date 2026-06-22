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会员奖赏│《星岛头条》APP联乘ArtCan及联合出版集团送2026香港书展门票25套

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奖赏优惠．限定活动．无限惊喜
2小時前
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一年一度的文化盛事「香港书展」将于7月15日至21日在湾仔会展隆重举行！今年，《星岛头条》APP 特别联合〈ArtCan〉，携手联合出版集团为大家送上惊喜福利。

联合出版集团今年将率领旗下香港三联书店、香港中华书局、香港商务印书馆等多个知名品牌强势登场。现场除了有近千种全新图书，还有独家原创文创好物以及逾200场精彩绝伦的文化活动与重磅嘉宾演讲，绝对是文青与书迷不容错过的夏日嘉年华！

想免费进场搜罗精神食粮？现在只需下载《星岛头条》APP 登记成为会员并回答简单问题，即有机会获得2026香港书展优惠门票一套（每套2张）。名额共 25 个（合共送出50张门票）。大家抢先下载登记啦！

游戏方法：步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*注册成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写登记表格。

步骤2) 填妥此游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年6月28日晚上11时59分开放参加。

步骤3) 赞好《星岛头条》ArtCan专页

*每个会员须完成所有活动步骤，会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

礼品资讯：  

2026香港书展优惠门票一套（每套2张）（名额25个）

条款细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年6月28日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出共25位答案最有创意的参加者获得香港书展优惠门票乙份（每套2张）。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位获选参加者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，会以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实获选参加者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去工作坊资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非礼品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。

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