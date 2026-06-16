会员奖赏│送是枝裕和疗愈新作《再生家族》电影换票证30张

《星岛头条APP》请你睇好戏！日本电影大师是枝裕和最新自编自导话题新作《再生家族》（Sheep In The Box）即将上映，并将第十度出战康城！是次新作更是他继《海街女孩日记》后，相隔十年再度与人气女星绫濑遥合作，阵容令人极度期待。

故事受「复活死者」产业盛行的新闻启发。在近未来的世界中，一对年青建筑师夫妇不幸经历丧子之痛。科技让他们重燃希望——透过AI复活逝者的技术，一个容貌、声音甚至记忆都跟离世儿子一模一样的人形仿生机器人诞生了。然后，当父母与再生的「儿子」重新组成家庭，看似幸福的时光再度运转，却也悄悄拉开了科技伦理与人性情感的拉锯战。当逝者能够仿生，幸福是否真的可以回到原点？

想免费入场观赏这部深度刻划人性的疗愈大作？请立即下载《星岛头条》APP，并登记成为会员，再回答简单问题，即有机会获得《再生家族》电影换票证 2 张（名额共15个，共30张门票）。名额有限，送完即止！

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至6月22日晚上23时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

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活动礼品：

《再生家族》电影换票证 2 张（名额共15个，共30张门票）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年6月22日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出15位答案最有创意的参加者获得《再生家族》电影换票证2张，名额15个。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 凭券可于2026年6月22日起，到香港百老汇院线戏院换取《再生家族》戏票一张。

-电影放映期间之有效期内通用 (不适用于2026年7月1日、9月26日、10月1日及10月19日)。

-不适用于PALACE ifc及MOViE MOViE Pacific Place；

不适用于MOViE MOViE Cityplaza MM MOMENTS及PREMIERE ELEMENTS VIP影院。

-必须具指定之印鉴方为有效。

-不能兑换现金。

-影印本或损毁赠券无效。

-在票房划位前请先出示此券。

-如有任何争议，《星岛头条》及安乐影片、洲立影片及戏院保留最终决定权。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

-《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

-《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。