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会员奖赏｜《星岛头条》APP送DSE考生应援奖赏(100份)

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奖赏优惠．限定活动．无限惊喜
2026-06-15 15:21 HKT
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2026年中学文凭试（DSE）虽已落幕，但数万名考生随即面临人生关键「博弈」——大学联招（JUPAS）改选。在教育制度持续演变、海外升学门槛波动以及人工智慧（AI）全面冲击职场的当下，今年的考生无疑承受更大压力。

为了替迷茫的学生与家长指点迷津，星岛新闻集团旗下教育平台EDUplus.hk将于 6 月 20 日（星期六）旺角康得思酒店7楼举行主办年度盛事 — 「大学路多元升学展 2026」。

除各个本地及海外升学摊位外，本次升学展设有多场升学讲座，包括两大核心主轴讲座，EDUplus.hk邀请到香港辅导教师协会主席叶伟民副校长与学友社学生辅导顾问吴宝城先生，带来「DSE放榜全攻略」及「DSE多元升学出路」，指导大家如何灵活调配本地学位、副学位与其他多元阶梯，排阵攻守兼备的 Band A 志愿。全方位拆解放榜日的应变流程、面试技巧及心理准备。

本港顶尖名校亦将轮番上场，开讲热门跨学科及收生要点：

  • 香港大学「联招入学讲座」：拆解最新联招收生政策与弹性收生安排
  • 香港中文大学「生物医学工程创新助力精准医疗」专题：聚焦前沿医疗，剖析现代医疗与工程学的跨学科结合。
  • 香港理工大学「商学院简介及课程选择」讲座：指导同学挑选最能与国际认证接轨的专业商科课程
  • 香港城市大学以「理想必达之路 城工为你创造」：展示如何透过工程与系统管理资源，助攻同学直达行业精英之路。
  • 香港科技大学「工业工程与决策分析 如何打造 AI 时代的跨界竞争力？」：教导同学在AI世代建立跨领域优势。
  • 为鼓励艰辛备考的DSE考生，EDUplus.hk特别准备了应援打气礼品。即日起至活动当日，只要完成简单步骤，即可获得DSE考生应援锁匙扣。不论你是为JUPAS 改选犹豫不决，还是对海外升学而忐忑，「大学路多元升学展2026」绝对是你不能错过的资讯站。

【活动详情】

活动名称： 大学路多元升学展2026 (DSE Expo 2026)

日期： 2026 年 6月20日 （星期六）

时间： 上午 10:30 – 下午 4:30

地点： 旺角康得思酒店7楼

入场费： 全免（请预先登记）

立即登记： www.eduplus.hk/dsefair25

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内查看会员 ID。

步骤2) 于大学路多元升学展2026现场摊位接待处出示星岛头条会员ID，即可领取精美钥匙扣（领取截止时间: 6月20日下午4时）

*先到先得，送完即止，星岛EDUplus.hk保留最终决定权。

活动礼品：

大学路多元升学展2026活动现场：星岛头条会员前100名送：DSE考生应援锁匙扣乙个

*先到先得，送完即止，星岛EDUplus.hk保留最终决定权。

条款及细则：

- 换领方法：注册成为《星岛头条》APP会员后，于大学路多元升学展2026 之现场接待处出示星岛头条会员页面即可兑换。（*先到先得，送完即止）

-换领日期及时间：2026 年 6月20日 （星期六），上午 10:30 至 下午 4:00，逾时无效。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 请务必按换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。

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