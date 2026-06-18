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ASICS | 跑者升级站

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随著ASICS稳定型跑鞋GEL-KAYANO 33新登场，即日起至6月28日期间，于本地四大商场特别设立「跑者升级站」期间限定巡回展，率先体验搭载ASICS最新研发FLUIDSUPPORT双层中底结构稳定技术以及后踭位置加入PureGEL缓震科技嘅GEL-KAYANO 33革命性稳定科技！

首站湾仔合和商场3楼中庭，布置俨如ASICS专业跑步实验室，融合运动科研设置三大沉浸式互动体验区：专属跑道试穿体验、3D专业足部测量服务及「跑者人格测试」打卡区，分别让公众于特设室内跑道免费试穿GEL-KAYANO 33、免费体验3D足部扫描分析，了解个人足型，有助选上最合适鞋款、透过互动测试，帮助了解自己跑步性格，边打卡边发掘最适合自己训练方向！

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