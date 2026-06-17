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Prada | Mode New York 卫星联系

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4小時前
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culture

《怪奇物语》「Robin」Maya Hawke日前出席美国纽约举行Prada Mode New York活动。

延续丹麦电影导演Nicolas Winding Refn和日本游戏制作人小岛秀夫Hideo Kojima先前合作企划「Satellites」，展览去年于Prada东京青山店展出，探讨两位艺术家之间友谊如何将爱、语言和创造力联系起来。

「Satellites II」以特定场域装置、电影放映、艺术家持续对话和特别活动形式，在纽约多处地方展开，包括Hotel Chelsea、Katz’s Delicatessen、Prada Broadway店、The Shack、Angelika Film Center、Lure Fishbar，空间叙事在公共、家庭和私密环境之间游走，呈现私人空间与公共空间之平衡，探索跨越语言、文化和空间沟通和人际关系。

Maya Hawke：「Reading William Burroughs and Brion Gysin on a spaceship is not an everyday occurrence...」

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