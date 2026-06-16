HUMAN MADE JAMSIL | 韩国第三分店

fashion

HUMAN MADE韩国首尔新店将于本周六10时30分（KST）开幕！

作为HUMAN MADE在韩国首尔第三间店舖「HUMAN MADE JAMSIL」将于Lotte World开始营运，位于首尔东南部松坡区蚕室，韩国最高建筑乐天世界塔和世界最大室内主题乐园之一乐天世界中心娱乐区。其中，极具人气乐天世界购物中心汇集约1,000间店铺，包括戏院和餐厅，为备受欢迎综合娱乐场所。HUMAN MADE新店「HUMAN MADE JAMSIL」将进驻乐天世界购物中心1阶一角。在「HUMAN MADE JAMSIL」体验HUMAN MADE世界，店内以淡雅玉色瓷砖装饰，令人联想到韩国高丽时期精美青瓷。

庆祝新店开业，将推出九款特别限量版商品，包括Tee、Drizzler Jacket、Nylon Stadium Jacket、6Panel Cap、Book Tote、Thermo Stainless Bottle 500ml、Keyring，将印有紫色爱心标志和浣熊图案！

另外更将释出与平面艺术家VERDY合作联名新品，作为开幕纪念系列第2弾，当中包括六款商品：融合VERDY标志性人物「VICK」与HUMAN MADE心型图案工装外套、手提袋、锁匙圈等。

目前，VERDY首个美术馆个展「VERDY: I Believe in ME」正于乐天世界购物中心旁乐天世界塔内乐天博物馆举行，届时更将独家发售工装外套和Tee另一配色版本！

HUMAN MADE JAMSIL

Lotte World Mall 1F, 300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, South Korea

阅读更多‧‧‧‧‧‧

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk