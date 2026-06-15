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联乘 | nonnative x Timberland 3 EYE CLASSIC

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nonnative x Timberland 3 EYE CLASSIC联名鞋款将于本周六上架～～

Timberland永世定番「3 EYE CLASSIC」，融合藤井隆行主理品牌nonnative独特感性美学概念，联名鞋款于2024春夏系列释出时广受好评，今年夏季再度强势回归，以Timberland标志性「3-EYE」鞋款为原型，保留经典外观，并以nonnative标志性TAUPE浅灰褐色重新演绎。

鞋面采用长绒麂皮，鞋鞍则换成磨砂皮，形成对比。此外，黑白缝线和雾面银色鞋眼等细节经过精心打磨，营造出精致优雅气质；鞋底比常规款更厚实，保持经典印象，同时提升整体质感和舒适度；吊牌和鞋垫上都印有两大品牌标志。

（售价¥30,800）

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