星球大战 | 佐治鲁卡斯 Lucas Museum of Narrative Art

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佐治鲁卡斯George Lucas耗资15亿美元缔造，令星战忠粉翘首期待嘅Lucas Museum of Narrative Art将于9月22日美国洛杉矶正式开幕！

占地30万平方尺未来主义风格博物馆，设有11个展厅，收藏艺术品（Norman Rockwell、Frida Kahlo等）、珍贵漫画（漫威、DC、花生漫画）和电影原装道具，将展出超过1,200件作品，涵盖漫画、插画、摄影、美术和电影等领域，所有作品都颂扬「说故事的力量」。

届时注目亮点之一开幕展「Star Wars in Motion」将展出前六部《星球大战》电影中标志性道具、服装、概念艺术图以及真人比例大小飞船模型，其中包括Luke Skywalker天行者Landspeeder、General Grievous车轮式电单车等。

博物馆由George Lucas和Mellody Hobson共同创立，旨在成为世界上最大同类艺术博物馆之一。

另外，（未确认）传闻George Lucas拥有17,000对Nike Air Monarch运动鞋，将于博物馆中展出！

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