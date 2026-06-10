House of Capricorn | 慢活奢华美学

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「是爱她生于摩羯座」，由企业家Paula Amorim于2025年创立葡萄牙家居品牌House of Capricorn，正正因为属于Capricorn山羊座关系而命名，致力于重新定义现代生活空间，目前拥有超过350款精致家居品，涵盖餐桌用具、纺织品、灯饰、装饰家品及家具等，坚持与葡萄牙当地家族工坊紧密合作，将世代相传柳条编织、刺绣、陶瓷及吹制手工玻璃等古典工艺，透过当代设计视角重新演绎。每一件作品皆采用天然物料、以人手限量制作，彰显品牌对可持续发展与工艺传承承诺，于巴黎Maison & Objet及米兰国际家具展Salone del Mobile均大获好评！

今回首度引进香港，于金钟太古广场连卡佛设立期间限定陈列空间，展示标志性家具，如手编藤制座椅、具雕塑感灯饰、手工刺绣纺织品、玻璃桌具、手绘陶瓷等。当中陶瓷系列采用葡萄牙红土，烧制成厚实耐用、质朴温润红棕赤陶；灯具系列方面，提供陶瓷、手工编藤及原木三款灯座物料，配以多种编织图案藤制灯罩，可自由拼搭出最适合个人家居专属组合。

连卡佛家居店

金钟太古广场1楼126号舖

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