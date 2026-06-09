辉HIKA | 小酌小食

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酷酷热夏季开始，一众酒伴聚首，恰好品尝日本料理特别精选五款清酒搭配时令小食菜色！

当中首选「神藏 瑠璃纯米」渐变色瓶身衬托微碳酸口感，具透明度清晰爽快！

「濑户 月が绮丽ですね」，直译成「今晚月色很美」，即时展现诗情画意，如月光般轻柔口感，亦赋予洋梨和青苹果香，清爽微辛。

「出羽樱 雪女神纯米大吟酿」香气清新优雅，易入口，轻盈柔和，余韵清澈纯粹。

「出羽樱 樱花吟酿」酸甜平衡，飘逸鲜花香＋蜜瓜果香，轻盈，回甘清爽俐落。

「八海山 特别本酿造」为五款清酒中最为辛口，酒味相对浓郁，冷饮清爽，微温更出米香。

佐酒小食选择：

玉子西京渍配软壳蟹沙律 / 富山湾萤光鱿鱼 / 赤虾水牛芝士水果蕃茄 / 油甘鱼他他 / 原条鲜鱿鱼生姜烧 / 鲣鱼肠芝士酱配梳打饼

任选一款小食＋任选一款清酒＝HK$288

觥筹交错酒酣耳熟，享受微醺声线高八度之际，忽然惦记《大蒙》阿水与阿迷「云与雾」小水珠故事，「到最后 他还是没办法变成自己想要的那片风景」，月光暗眠飘零梦小夜曲，每当今宵念云变幻时 多珍重。。。

辉HIKA

铜锣湾渣甸街66号亨环3楼

3621 0113

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