Rituals | 细微幸福感

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2000年于荷兰阿姆斯特丹创立身心疗愈、身体护理及家居香氛品牌Rituals，首创将沐浴、身体护理与家居香氛结合，提倡把日常生活转化为充满意义感官仪式，融合古老传统与现代智慧，帮助人们从细微处重拾喜悦与平衡。作为荣获B Corp™认证品牌，坚守可持续发展策略，积极减少环境足迹，推出「环保补充装计划」备受欢迎，2025年全球补充装产品销量已突破990万件。Rituals每年推出约200款创新产品，引领实践高品质永续生活方式。

品牌持续扩大香港零售版图决心，日前于九龙塘又一城开设香港第十间专门店！秉持「放慢步伐，从日常中发现喜悦」理念，透过一系列奢华且价格相宜产品，将平凡沐浴与居家生活升华为富仪式感身心疗愈体验，当中包括标志性唤醒感官皇牌沐浴系列、独特香调香氛蜡烛等，均有助现代人在急速节奏生活中重拾内在平衡与宁静，营造个人专属疗愈空间，致力把「幸福尽在细微之处」品牌哲学融入忙碌都市日常。

Rituals 又一城店

九龙塘达之路80号又一城UG层26A号舖

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