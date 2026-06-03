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Aurel Schmidt ⁡x PORTER | 提醒联乘

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美国纽约艺术家Aurel Schmidt ⁡x PORTER联名系列将于本周五登场！

Aurel Schmidt以日常生活中遗留「垃圾」：烟头、糖纸、火柴、空罐等等为创作主题，构建出独特艺术世界观，表达出拉丁语片语memento mori「死亡提醒」「记住你终将死去」理念，唤起人们对现代生活脆弱和生命短暂感悟。作品虽然由各种略显颓废元素构成，却散发著幽默而亲切气息，传递出纽约街头活力与喧嚣。

今回合作中，Aurel Schmidt根据佢于日本嘅旅行记忆，创作出特别插画，并融入PORTER元素，以纯白尼龙布料为画布，大胆地运用满版印花，展现独特艺术世界观。系列包括四款新品BACKPACK、2WAY TOTE BAG、2WAY MADISON BAG、ROLL BOSTON BAG，每款都配上饰有御守护身符图案吊坠！

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