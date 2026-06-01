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@cosme美妆大赏 | 上半年新秀赏

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「2026年度@cosme美妆大赏 上半年新秀赏」日前正式于香港、日本两地发布！当中凭借香港、日本真实网友评价、社群关注度及搜寻热度，以严谨客观演算法，选出最瞩目美妆新星。

＠cosme HONG KONG旗舰店特别设立以美妆大赏为主题嘅期间限定店，一站式展示最具代表性港日美妆大赏区，逾万呎空间化身为最具话题性美妆新品主题乐园，G/F汇集港日「人气热卖 x 得奖精选」超好用新品及限定礼遇，呈现「港日话题美妆新品体验」；至于1F K-BEAUTY韩系美妆POP UP，汇集超过10个最具关注度韩系话题品牌，全面解密2026上半年韩国最流行美妆与保养趋势！

其中韩国新一代顶级化妆师 / 星级彩妆师RISABAE更亲临现场分享由佢创立话题彩妆品牌TWO SLASH FOUR全系列话题美妆好物！

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