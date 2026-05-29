联乘 | HUMAN MADE x Pokémon 大葱鸭第二回

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NIGO® San HUMAN MADE x Pokémon联名系列「POKÉMON MADE」第2弹将于5月23日释出！

继去年10月后，两大单位再度合作，庆祝Pokémon三十周年纪念，除咗上一季出现嘅Pikachu和Farfetch’d大葱鸭之外，本季更新增Magikarp鲤鱼王；「POKÉMON MADE Collection 2」包括15款新品如Tee、Denim jacket、开领人造丝恤衫、笔、锁匙扣、袜等，其中之一大亮点为大葱鸭外套，背面口袋可以收纳附赠葱造型毛绒玩具！

选择大葱鸭作为系列主题，因为象征著NIGO®与Pokémon株式会社の代表取缔役社长石原恒和氏の共通创作理念，成为HUMAN MADE整个世界观中反复出现主题，将Pokémon风格与HUMAN MADE独特世界观结合。

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