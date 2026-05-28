aespa | KARINA·GENTLE MONSTER 2026 VEGGIE系列

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KARINA（aespa）为GENTLE MONSTER 2026 Veggie Collection拍摄崭新短片，当中包括一系列小巧折叠眼镜，以精致而又不失趣味方式重新诠释蔬菜形态和色彩，「将一种奇特痴迷转化为超现实场景，背景设定于一片荒凉田野之中」，将蔬菜鲜活形态与生动色彩，茎叶为灵感融入于镜腿细节之中，展现蔬菜廓形、色彩与精致工艺。

2026 VEGGIE系列推出10款折叠眼镜，维持结构稳定同时具有便利性与实用性，将于6月5日起登场！更特设快闪空间，灵感源自田园与农场景观，以巨大番茄装置为核心，围绕由奇幻蔬菜生物「Veggiemon」所营造生态场景，展现盎然生机。

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