Fragment x Bang & Olufsen | 黑闪电

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藤原浩Fragment x Noma Projects限定联名系列现正预售中！

当中The Farmers Market Bag现已于Noma Projects Shop LA上架，少量现货将于六月初到店，预购订单亦将开始出货。

Noma Projects：「我们仰慕藤原浩多年。如今，我们携手缔造特别之作。

Noma Projects x Fragment联名系列将我们对风味、工艺和实验执著追求，与藤原浩标志性街头服饰品牌完美融合。」

另一注目作：藤原浩Fragment x Bang & Olufsen联名系列于东京伊势丹新宿店「Bang & Olufsen For those who know」快闪店先行预售！

四款限定版：Beoplay H100 Fragment Edition、Beosound A1 Fragment Edition、Beosound Shape Fragment Configuration、Beosystem 9000c Fragment Edition，回归本质，单色调、匠心独运、独具一格。每一款都由藤原浩 以Bang & Olufsen长期拥趸身份亲自挑选，赋予扬名黑色阳极处理表面＋闪电标志！

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