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联乘 | BEAMS x New Balance 四海军蓝

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2026-05-26 00:00 HKT
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纪念BEAMS成立五十周年，特别与New Balance联袂推出别注联名款ABZORB 2010，2026春夏联名鞋款将于5月23日释出，以「2010」为原型，象征2000年代跑步风格。鞋面采用四种不同海军蓝配色，并巧妙运用不对称「N」字标识，为经典鞋款注入BEAMS特有趣味元素。

鞋垫上标志采用BEAMS企业橙色，鞋带则提供白色和海军蓝两种配色，鞋款保留「ABZORB」等卓越舒适科技，同时更展现对细节极致追求。

为纪念别注版鞋款发布，特别邀请加州艺术家Jereme Brian Mendez创作出原创艺术作品，以标志性抽象笔触，诠释「2010」时代世界，呼应鞋款对传统海军蓝现代演绎。此外，洛杉矶摄影师Justin Chung记录创作过程，生动地展现作品诞生时刻。融合街头文化与艺术特别版项目，为品牌五十周年庆典增添艺术深度。

Jereme Brian Mendez：「在这幅作品中，我试图解构鞋款配色，并以我自己风格重新诠释。我被设计中固有『层次感』和『动感』所吸引，透过描绘重叠形态，表达运动鞋所散发出能量。」

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