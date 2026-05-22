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猫爸爸向儿子训话 猫B吓得只剩下猫躯壳

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信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
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