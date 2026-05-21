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联乘 | A.P.C. FRGMT INTERACTION #30

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藤原浩与Jean Touitou两位好友，再一回合作：A.P.C. FRGMT INTERACTION #30将于5月19日発売！

Nostalgia满满系列，创意之路再次交汇，向两人之间深厚友谊作出致意，合作根植于共同美学语言，涵盖好奇心、声音和个人风格，展现藤原浩将嘻哈和美式休闲文化引入东京嘅影响。

今回胶囊系列设计灵感源自法国当代艺术运动「Supports/Surfaces」，以解构和重构形式与物料而闻名，凭借斜线Slash (/) 连结两大品牌标志性A.P.C.结他与匕首标志经过重新诠释，与Fragment Design标志性稲妻闪电图案融为一体，Jean Touitou描述企划为音乐、烹饪艺术、街头服饰和现代艺术美学必然融合。

当中亮点包括灵感源自电影史牛仔「Canadian tuxedo」，从Charlie Chaplin《摩登时代》Modern Times中工装外套，以至致敬Paul Newman《Cool Hand Luke》橡胶条纹牛仔裤；牛仔裤皮牌展示Sex Pistols名曲〈Pretty Vacant〉字样；另外更饰有H.F.和J.T.首字母刺绣白色Poplin恤衫、印花Tee和皮咭套等。

发售日（5月19日）下午6点至9点，将于A.P.C.代官山HOMME店（东京都渋谷区猿楽町25-2）举办发布活动。届时，KAN TAKAGI和MAYU KAKIHATA将带来DJ表演。另外，5月20至26日伊势丹新宿男装店设立「Sound and Surface」专属快闪店。

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