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联乘 | Audemars Piguet x Swatch Royal Pop

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备受瞩目联名系列Audemars Piguet x Swatch Royal Pop Pocket Watch正式曝光！

融合制表大师Gérald Genta设计著名八角形钢制运动腕表AP Royal Oak＋上世纪八十年代推出Swatch POP腕表设计，世界首创全新版本标志性SISTEM51机芯，经过重新设计，成为一款手动上链机芯，并融入Pop Art普普艺术元素，拥有90小时动力储存和Nivachron微调技术，采用雷射调校，无刻度设计，生物陶瓷表壳，轻身、展现玩味，配备蓝宝石水晶表面 / 底，设计包括可戴于颈上、夹于袋款上、放入口袋里或摆放在桌上。

首选HUIT BLANC、OTTO ROSSO、GREEN EIGHT、BLAUE ACHT、ORENJI HACH、OCHO NEGRO、LAN BA、OTG ROZ共8色之选，Lépine / Savonnette（具有小秒针）两个款式，售价HK$2,940 / HK$3,150，本周六登场！

Audemars Piguet表示，将今回联名系列所有收益捐给制表业，用于保护传统制表技艺和支持下一代制表人才。

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