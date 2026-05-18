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Lamborghini | Fenomeno Roadster 极致

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全球限量15部Fenomeno Roadster日前于第二回Lamborghini Arena亮相！

标志著「Few-Off极致奢华」理念全新篇章：专属感、突破性能极限体验，作为迄今为止缔造最极致V12 hybrid引擎超级跑车，拥有1080 CV强劲动力，0-100 km/h加速仅需2.4秒，最高时速超过340 km/h，将Lamborghini标志性自然吸气V12引擎与三台电动引擎完美结合，以全新敞篷形式重现，将前瞻性设计与高性能工程融合，展现出绝对澎湃动力，理念贯穿车辆每个部件，包括专为提升公路和赛道性能而定制Bridgestone Potenza轮胎，旨在最大限度地提升车辆性能、精准度和驾驶激情！

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