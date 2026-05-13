联乘 | Ken Kagami x macpac 自然幽默背包

fashion

日本当代艺术家加贺美健Ken Kagami与户外品牌macpac缔造联名系列，项目源自于透过与BAMBOO SHOOTS总监甲斐氏讨论而制定，当中以Kete背包为灵感，加贺美先生凭借背包本身视为画布，以纽西兰自然风光、相关动物和健行文化为背景，并非预先安排好，反而根据使用者感受自由添加表达，好似背包客于旅途中留下讯息和标记，或学生在书包上添加图画和文字文化不谋而合，成为一种个性化个人物品文化，挥洒创意，展现艺术家匠心独运，将文字和插画与背包简洁结构和耐用设计相结合，先确定大致方向，再根据绘画进展进行细化，「边画边决定」并「保持平衡」「将人物置于中心位置，营造流行感」，创作方法基于对当下感受观察，将文字和图像层层叠加，而非预先设定最终形态，创作出三件独一无二具轻松可爱幽默感艺术作品（非卖品），呈现大自然中蕴含氛围和熟悉感，于多间店舖如THE NORTH FACE、BAMBOO SHOOTS等巡回展出，另外于指定店舖购买Kete背包，均可获赠限量版贴纸！

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