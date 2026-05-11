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香水 | MOSCHINO TOY BOY 2 玩味

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《MegaDoc》纪录片阐释传奇导演Francis Ford Coppola动用自己庞大资金拍摄梦想电影《Megalopolis》动机：「To have some fun！」世界太闷，可能就系欠缺咗旁人或者好难理解「明就明」生之趣味，好似MOSCHINO TOY BOY香水系列正正赋予Fun感觉，以玩具熊Bear Bear为瓶身设计嘅TOY BOY 2今回展现一身雾面炭灰色，加上银色饰边点缀，比较低调地给予人欢愉感；至于香调气息，调香师Jordi Fernandez强调当中木质香、琥珀香、辛香，由辛辣开启，以温柔深邃琥珀收尾感官旅程，「在迷人肉荳蔻与鲜明生姜香气引领下，展开一段充满活力与趣味兼具旅程，逃离日常沉闷，追寻那些遥远却始终萦绕心头情感。浓厚咖啡香气如同温暖拥抱般环绕著你，而亚基戛纳木则添上一抹大胆气息。随著旅程延续，没药与香根草以柔和香气安抚心灵，并为这场冒险揭示出更多意想不到惊喜。」

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