NIGO® | NIGO: From Japan With Love 人间世展

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NIGO® San于英国伦敦Design Museum举行个人大型展览「NIGO: From Japan With Love」正式开催！

里程碑式展览为设计师NIGO®全球首个回顾展，作为街头文化奠基者之一，NIGO在长达三十年职业生涯中，创立自己极具影响力品牌，成功将街头服饰与奢华时尚融合，当中展出超过700件展品，包括复刻NIGO®少年时期睡房场景、NOWHERE招牌 / 购物袋、古著收藏品、青少年时期入手第一件LEVI’S 507XX jacket、A BATHING APE经典之作、Jacob & Co. Reverse BAPE STA sample (2005)、HUMAN MADE早期作品、NIGO® x Nike Friends & Family激罕品、NIGO® Promo Sample AF1 ‘Triple White 2GO’（限定50对）、NIGO®亲手制作陶瓷、以及为是次展览特别缔造真人尺寸玻璃茶室等，真正人生回顾展！

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