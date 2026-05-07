Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NIGO® | NIGO: From Japan With Love 人间世展

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
18分鐘前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

fashion

NIGO® San于英国伦敦Design Museum举行个人大型展览「NIGO: From Japan With Love」正式开催！

里程碑式展览为设计师NIGO®全球首个回顾展，作为街头文化奠基者之一，NIGO在长达三十年职业生涯中，创立自己极具影响力品牌，成功将街头服饰与奢华时尚融合，当中展出超过700件展品，包括复刻NIGO®少年时期睡房场景、NOWHERE招牌 / 购物袋、古著收藏品、青少年时期入手第一件LEVI’S 507XX jacket、A BATHING APE经典之作、Jacob & Co. Reverse BAPE STA sample (2005)、HUMAN MADE早期作品、NIGO® x Nike Friends & Family激罕品、NIGO® Promo Sample AF1 ‘Triple White 2GO’（限定50对）、NIGO®亲手制作陶瓷、以及为是次展览特别缔造真人尺寸玻璃茶室等，真正人生回顾展！

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | e

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
6小時前
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
01:04
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
9小時前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
7小時前
鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？
鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？
影视圈
5小時前
00:40
秀茂坪宝达邨七旬男女倒毙单位 据悉为离婚夫妇 重案组追查
突发
59分鐘前
海儿英皇演唱会高歌《卡门》评价两极 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG发文：坚持唱古典音乐
海儿英皇演唱会高歌《卡门》评价两极 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG发文：坚持唱古典音乐
影视圈
7小時前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
9小時前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
12小時前
00:58
星岛申诉王 | 逾77万公款转入私人银行户口 香港珠海学院财务总监涉盗窃被捕
申诉热话
6小時前
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT
更多文章
花艺 | AMKK东信、花树研究所 沼泽温室
gadgets由日本花艺师东信Azuma Makoto主导创意工作室AMKK（东信、花树研究所），作为一个以花卉植物为创作对象，致力于开发进行实验性花卉植物艺术创作团体，旨在透过探索花卉植物独有神秘特
2026-05-06 00:00 HKT
东 TOUCH