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花艺 | AMKK东信、花树研究所 沼泽温室

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由日本花艺师东信Azuma Makoto主导创意工作室AMKK（东信、花树研究所），作为一个以花卉植物为创作对象，致力于开发进行实验性花卉植物艺术创作团体，旨在透过探索花卉植物独有神秘特质形态，并将其转化为艺术表达形式，从而提升花卉内在价值，缔造新作「密闭型环境实验系统：沼泽温室Paludarium KUMIKO」Encapsulated environmental system: Paludarium KUMIKO。

Size : W1,788 × D788 × H1,651.5 mm

Weight : 350kg

「Paludarium（沼泽温室）是一种小型温室，于十九世纪英国发明，一种植物保护装置，后来曾在巴黎世博会等展览中展出。人们将从异国他乡运来珍贵植物放置在玻璃容器中，欣赏它们在不同地区以及远离植物原产地家中生长。系列是对Paludarium全新诠释，如今它配备各种功能，并被改造为现代化封闭式环境系统。『Paludarium KUMIKO』为系列第九代版本。

作品首次采用垂直分离式设计，刻意将植物与周围环境隔离开来，旨在整体创造一个统一自然生态系统。

主单元用于容纳植物，设计概念与系列前作一脉相承：顶部喷雾系统、用于维持内部恒温加热器以及精细温控系统。自然光透过玻璃面板照射进来，两侧风扇则模拟出微风拂过效果。此外，一个完全防水扬声器进一步营造出环绕声场。

同时，子单元则独立容纳构成植物周围环境天然元素，例如石头和其他材料。

尽管物理上彼此分离，这两个单元却始终保持视觉和空间上对话。它们各自独立存在，却共同构成一个完整自然世界──一个可以完全按照自身方式体验，不受外界干扰的世界。」

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