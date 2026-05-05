联乘 | SATOSHI NAKAMOTO x OTW by VANS Era 95 Gems

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备受瞩目SATOSHI NAKAMOTO x OTW by VANS Era 95 Gems联名鞋款将于本周四登场！

神秘品牌SATOSHI NAKAMOTO以比特币创办人中本聪命名，与VANS旗下（向滑板文化作出致意）高端产品线OTW by Vans联乘，将经典Era鞋款进行解构与重建，以原始而反乌托邦视角重新诠释，刻意旧化中底印有「SATOSHI NAKAMOTO」字样，黑色帆布鞋面采用撕裂磨损处理，内衬则隐藏著Checkerboard棋盘格纹图案，鞋侧采用人手擦拭工艺，鞋舌和半透明外底亦印有SATOSHI NAKAMOTO标志。最引人注目细节当然属遍布鞋身宝石装饰及喷砂珠饰细节，穿得越久​​，真谛就越发显露，完美诠释「不完美」与「变化」。

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