联乘 | Hender Scheme x New Era联帽

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两大品牌首次合作，Hender Scheme x New Era联名棒球帽将于本周六登场，以New Era经典款「9TWENTY」弧形帽簷棒球帽为基础，堪称New Era标志性设计之一，今回合作HS 9TWENTY以植鞣革重新诠释New Era标志性帽簷贴纸，将经典贴纸转为Hender Scheme皮革版本！

棉质帽身和皮革贴纸都会随著时间推移而逐渐形成独特Patina质感，呈现出不同岁月痕迹，并逐渐展现出更深邃质感，诠释两大品牌概念，皮革压花工艺赋予丰富层次感，与皮革厚度相得益彰，为简约设计增添低调质感，品牌标志刺绣于帽簷右侧，后帽带采用皮革物料，黑色 / 海军蓝两色之选，售价16,500円。

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