LORENZ.OG | 「AIR in colour atmos」个展

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英国伦敦艺术家LORENZ.OG个展「AIR in colour atmos」将于日本东京atmos Sendagaya（东京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-9）4月25至26日举行，展现专利配色方案！

「AIR in colour」为LORENZ.OG多年来一直致力探索主题，旨在将运动鞋从「可穿戴物品」提升为「可穿戴艺术品」。今回LORENZ.OG x atmos联名展览将展出专为此专案创作作品，以及过往代表作和此前从未公开发售作品。展览将著重展现每件手工制品独特质感，缔造一个即使是同一鞋款，每一件作品也都是独一无二系列。

4月25日：展览首日为免费开放日，欢迎所有人前来参观。这是一个近距离欣赏LORENZ.OG充满活力作品绝佳机会。

4月26日：展览第二天将举办LORENZ.OG本人讲座。由于场地有限，讲座仅限atmos会员参加，需事先申请并以抽签方式确认。

今次讲座活动将涵盖LORENZ.OG迄今为止职业生涯、「AIR in color」背后理念以及对Air Max 95感受，让参与者有机会深入了解作品和LORENZ.OG本人。此外，每位讲座参与者将获赠一块Tony’s Chocolonely朱古力，曾多次出现于LORENZ.OG作品中，极具象征意义。

留意，是次「AIR in color atmos」活动现场不会贩售任何LORENZ.OG设计产品。但又传闻LORENZ.OG x atmos Air Max 95将于展览释出，鞋面采用从鞋踭到鞋尖日落渐变色，限量50对？！

atmos会员专属讲座机会现已开放申请

（申请截止日期：4月23日下午3点）

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