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星岛头条APP请你睇香港演艺学院《舞蹈学院夏季演出》（共15套）

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香港演艺学院舞蹈学院与舞台及制作艺术学院将于5月1日及2日，在演艺学院歌剧院呈献《舞蹈学院夏季演出》。是次演出由两院师生携手打造，透过一系列编舞作品，展示学生的实践成果与艺术造诣。演出结合专业舞台技术与多元舞蹈风格，展现艺术表演的创新与活力。《星岛头条》APP现送出香港演艺学院《舞蹈学院夏季演出》入场券（共15套）。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即可获得入场券2张（名额15个），送完即止。大家抢先下载登记啦！

Info

香港演艺学院《舞蹈学院夏季演出》

地点：香港演艺学院歌剧院（香港湾仔告士打道一号）

日期及时间：2026年5月1日 （晚上8时）

活动详情： https://www.hkapa.edu/event/school-of-dance-summer-performances2026

游戏方法：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*注册成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写登记表格。

步骤2) 填妥此游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年4月27日中午11时59分开放参加。

步骤3) 赞好《星岛头条》ArtCan专页

*每个会员须完成所有活动步骤，会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

礼品资讯：  

香港演艺学院《舞蹈学院夏季演出》入场券2张（名额15个）

条款细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年4月27日中午11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出共15位答案最有创意的参加者获得香港演艺学院《舞蹈学院夏季演出》入场券名额乙份。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位获选参加者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，会以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实获选参加者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去工作坊资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非礼品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。

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