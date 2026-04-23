Patek Philippe Nautilus 五十周年纪念

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Patek Philippe庆祝Nautilus系列诞生五十周年，特别推出一系列回归基本限定版腕表，包括5610/1P-001、5810/1G-001、5810G-001，当中无日期显示、无中央秒针，41mm / 38mm两种尺寸表壳均采用更纤薄设计，均锕刻有周年纪念字样，并融入经典Nautilus设计元素。

另外更将1976年经典运动腕表设计理念融入一款座台钟Nautilus Ref. 958G-001，50.65mm白金表壳保留Nautilus系列标志性轮廓，而饰有水平压纹蓝色太阳纹表盘、棒状指针和长方形切割钻石时标，则将视觉元素巧妙汇聚于钟上；饰有蓝色太阳纹和白金Calatrava十字标志铰链式底盖，同时亦成为支撑底座。底盖下方搭载手动上链31-505 8J PS IRM CI J机芯，拥有八日动力储存，并具备时、分、星期、日期、小秒针和动力储存显示功能。钟背环上刻有「50th Anniversary Nautilus 1976–2026 Patek Philippe」，限定推出100枚。

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