Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Patek Philippe Nautilus 五十周年纪念

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2026-04-23 00:00 HKT
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

gadgets

Patek Philippe庆祝Nautilus系列诞生五十周年，特别推出一系列回归基本限定版腕表，包括5610/1P-001、5810/1G-001、5810G-001，当中无日期显示、无中央秒针，41mm / 38mm两种尺寸表壳均采用更纤薄设计，均锕刻有周年纪念字样，并融入经典Nautilus设计元素。

另外更将1976年经典运动腕表设计理念融入一款座台钟Nautilus Ref. 958G-001，50.65mm白金表壳保留Nautilus系列标志性轮廓，而饰有水平压纹蓝色太阳纹表盘、棒状指针和长方形切割钻石时标，则将视觉元素巧妙汇聚于钟上；饰有蓝色太阳纹和白金Calatrava十字标志铰链式底盖，同时亦成为支撑底座。底盖下方搭载手动上链31-505 8J PS IRM CI J机芯，拥有八日动力储存，并具备时、分、星期、日期、小秒针和动力储存显示功能。钟背环上刻有「50th Anniversary Nautilus 1976–2026 Patek Philippe」，限定推出100枚。

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
6小時前
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
影视圈
6小時前
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
03:58
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
影视圈
14小時前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
5小時前
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
12小時前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
5小時前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
9小時前
外劳保安「进驻」九龙湾丽晶花园 法团称广东话对答如流、年轻反应好 吁「放下偏见」先观察表现
外劳保安「进驻」九龙湾丽晶花园 法团称广东话对答如流、年轻反应好 吁「放下偏见」先观察表现
社会
6小時前
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
饮食
9小時前
沈集成赛后即拿「浪漫勇士」心爱的红萝卜入马房喂牠。（图片来源：hkjcracingsports IG）
沈集成奖励「浪漫勇士」
马圈快讯
8小時前
更多文章
LORENZ.OG | 「AIR in colour atmos」个展
fashion英国伦敦艺术家LORENZ.OG个展「AIR in colour atmos」将于日本东京atmos Sendagaya（东京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-9）4月25至26日举行，展现专利
21小時前
东 TOUCH
MEDICOM TOY WEST | 狂騒剧场
culture继日本东京后，2G OSAKA上周日闭店，而MEDICOM TOY全新直营店MEDICOM TOY WEST将于明天大阪心斋桥PARCO B1F开始营运，将延续进化令人兴奋刺激基因，以全
2026-04-22 00:00 HKT
东 TOUCH