MEDICOM TOY WEST | 狂騒剧场

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继日本东京后，2G OSAKA上周日闭店，而MEDICOM TOY全新直营店MEDICOM TOY WEST将于明天大阪心斋桥PARCO B1F开始营运，将延续进化令人兴奋刺激基因，以全新「狂騒的剧场」之姿亮相！

店名「WEST」不仅代表其位于西部，更展现「Wonder Entertainment Surprise Theater」（奇妙娱乐惊喜剧场）（缩写）店铺概念，将缔造一个超越寻常空间，「让顾客在与商品邂逅中，激发内心深处好奇心。」

与渋谷PARCO「MEDICOM TOY NEXT」同步彼此呼应，有时甚至会合作，但又各自独立，奇特而神秘店舖呈现出一种截然不同层次感，神秘变幻莫测氛围，如同马戏团般精彩，带来意想不到惊喜！（大阪府大阪市中央区心斎桥筋1-8-3 心斎桥PARCO B1F）

另外，继2023年日本首间Jordan旗舰店「World of Flight Tokyo Shibuya」开业之后，Jordan Brand在日本开设第二间WoF旗舰店，位于大阪崭新「World of Flight OSAKA」将于5月1日在心斋桥PARCO B1F开幕，将提供最新鞋款、服饰、以及大阪限定商品！

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