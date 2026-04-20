Jean Jullien＋Nicolas Jullien |「评论家」

兄弟艺术家Jean Jullien＋Nicolas Jullien最新展览「Les Critiques」THE CRITICS于法国GALLERY MASUREL即日起至5月16日举行，「评论家」展览内Nicolas Jullien木像，如观者 / 亦属主轴概念之一宁谧伫立凝视 / 被看Jean Jullien油画。

「两兄弟共用一间工作室，彼此建立起基于交流和相互评论艺术关系，作品并非简单并置：彼此呼应，相互延伸，有时甚至相互碰撞。

一幅画能否脱离观者而存在？观者能否脱离风景而存在？

Jean Jullien画作看似简单笔触背后，蕴藏著丰富色彩情感、生动人物场景以及日常生活淡淡忧伤。

Nicolas Jullien木像以其原始表现力，蕴含著一种静谧张力，纹理本身就承载著丰富表情和图案。

共同构成一幅风景。

展览标题『评论家』（Les Critiques）蕴含多重意义：既对社会和画廊展览讽刺，亦对二人之间基于彼此作品观察和质疑兄弟情谊致敬。

空间里，角色变得模糊：参观者变成被观察者。。。」

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