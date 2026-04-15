ALAÏA | Denim 第二层肌肤

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ALAÏA发布崭新牛仔裤系列，将牛仔布料视为第二层肌肤，每个剪裁轮廓都强调身体自然曲线，能够贴合身形，勾勒曲线，以精准而性感方式拥抱身体。历时一年研发，系列再次彰显品牌对精湛工艺和完美贴合度不懈追求。当中包括六款基本版型：Bootcut、Palazzo、Fit and Flare、Round、Skinny、Straight，每一款都考虑到各种身材需求；当中Bootcut采用深海蓝牛仔布，裤型从膝盖处开始收紧，然后自然地向外展开，形成恰到好处喇叭形。弧形口袋勾勒出前部线条，整体剪裁巧妙地修饰并拉长身形。

当中Bootcut采用深海蓝牛仔布，裤型从膝盖处开始收紧，然后自然地向外展开，形成恰到好处喇叭形。弧形口袋勾勒出前部线条，整体剪裁巧妙地修饰并拉长身形。直筒裤采用复古蓝牛仔布，裤型从臀部自然垂落，流畅无阻。简洁、纯粹、永恒。弧形前口袋和后袋设计，凸显简约至上结构。至于修身牛仔裤采用浅蓝牛仔布料，剪裁贴合身形，宛如第二层肌肤，完美诠释ALAÏA理念，版型精准流畅，及踝长度更凸显腿部线条。

一如ALAÏA以往风格，以工艺为核心，产自日本Indigo靛蓝牛仔布经过人手洗水、绳染工艺和二次染色，达至深邃而持久色彩呈现出完美褪色效果，每道工序如手工洗水、复染、修整、雷射处理，都展现精湛技艺与雕塑美感之间完美平衡。由Sam Rock拍摄造型照，品牌好友模特儿Mona Tougaard演绎。

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