Daniel Arsham | 修复Vanilla Yellow Porsche 993A

culture

艺术家Daniel Arsham上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》节目，揭晓新书《Future Relic: Failures, Disasters, Detours, and How I Made a Career as an Artist》中一直隐藏嘅秘密！另外Daniel展示用八个月时间于车房重建嘅「Vanilla Yellow Porsche 993A」，采用极其罕见定制「云呢拿黄」喷漆：

「Arsham Studio Archive: Vanilla Yellow Porsche 993A

『云呢拿黄』为保时捷Paint-to-Sample客制化喷漆颜色，用于公司标准色卡以外特殊订单涂装。此项目中颜色仅在客户明确要求时才会生产。在更广泛客制化喷漆色卡中，『云呢拿黄』属于一种极为罕见颜色，最初为科威特前首相一辆Bespoke 993 Turbo S跑车而定制，配色成为今个计划起点。

这保时捷993A于2024年在我车房历时八个月与Greg Anagnostopoulos合作完成，我们以对993世代风冷911进行全面机械和美学改造为目标。采用客制化喷漆『云呢拿黄』涂装，并进行彻底修复，包括对3.8升引擎进行全面蓝图化重建，配备Carrillo连杆、CNC加工气缸盖、定制ECU remap以及重建G50波箱。

悬挂系统经过重新配置，采用与KW Suspension合作开发Arsham-spec定制方案。煞车系统亦进行翻新，卡钳采用Cerakote涂层，排气系统则恢复到原厂规格。

外观方面，搭配石墨色轮圈和同色系配套装饰，内装则采用绿色三线缝制真皮包裹，搭配车身同色原厂硬背座椅和Justin Placek设计真皮包覆控制按钮。

最后，还安​​装一组专为此车开发Arsham Studio全新仪表板。

所有零件均透过FCP Euro采购。」

阅读更多‧‧‧‧‧‧

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk